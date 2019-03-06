Нюша, Анна Семенович, Мария Кожевникова и другие звезды вышли с щетками на лед в новом шоу «Русский керлинг»

«Я пришла на первую тренировку в очень плохом настроении, мне совсем не хотелось разбираться в правилах игры, тем более, что лед для меня — это фигурное катание и хоккей, но керлинг так неожиданно захватил! Со стороны может показаться, что это легкий вид спорта, но это не так: во-первых, сам камень весит около 20-ти килограмм, а во-вторых, в этом виде спорта много правил, я сама еще даже половины не запомнила», — поделилась мнением Анна Семенович.

«Русский керлинг» выйдет в эфир Первого канала 17 марта и будет идти каждое воскресенье в 18.40.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Евгений Николаев, Владимир Соколов / пресс-служба

Видео: Youtube.com / Россия 24