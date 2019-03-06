Нюша, Анна Семенович, Мария Кожевникова и другие звезды вышли с щетками на лед в новом шоу «Русский керлинг»

Первый канал объявил о запуске уникального телепроекта — шоу «Русский керлинг». Известные спортсмены, артисты, телеведущие и музыканты будут соревноваться друг с другом, показывая не только физическую подготовку, но и интеллектуальную. Ведущими этого увлекательного шоу стали Валдис Пельш и спортивный комментатор Павел Занозин.
В первом выпуске программы приняли участие Мария Кожевникова, Анна Семенович, Нюша, Тимур Соловьев, Михаил Башкатов, Инна Маликова и другие звезды шоу-бизнеса и спорта. Любопытно, что в качестве эксперта за разные команды будет выступать керлингистка Анастасия Брызгалова —супруга дисквалифицированного за употребление допинга на Олимпиаде-2018 Александра Крушельницкого.
«Я пришла на первую тренировку в очень плохом настроении, мне совсем не хотелось разбираться в правилах игры, тем более, что лед для меня — это фигурное катание и хоккей, но керлинг так неожиданно захватил! Со стороны может показаться, что это легкий вид спорта, но это не так: во-первых, сам камень весит около 20-ти килограмм, а во-вторых, в этом виде спорта много правил, я сама еще даже половины не запомнила», — поделилась мнением Анна Семенович.
«Русский керлинг» выйдет в эфир Первого канала 17 марта и будет идти каждое воскресенье в 18.40.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Евгений Николаев, Владимир Соколов / пресс-служба
Видео: Youtube.com / Россия 24