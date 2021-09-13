Теннисист Даниил Медведев разгромил 20-кратного чемпиона Новака Джоковича и победил в US Open

Сам Медведев, комментируя игру, заявил, что победа не была легкой.

«Перед игрой мы всегда обсуждаем тактику с тренером, и как правило это занимает 5–10 минут, мы обсуждаем мелкие детали - куда мне нужно подавать, что делать во время розыгрышей. Когда я готовлюсь к матчу с Новаком, обсуждение занимает 30 минут. Почему? Потому что мы уже играли раньше где-то семь раз, и каждая новая игра отличается от предыдущей, потому что он очень хорош. В каждом матче Новак меняет тактику и свой подход», – процитировал теннисиста официальный сайт турнира.

«Пожалуй, Джокович не показал лучшей игры. Он ощущал большое давление. Я тоже ощутил давление, но я рисковал на второй подаче, потому что был уверен в себе. Я не хотел дарить ему легкие подачи. Это был мой план. Я сумел все выполнить здорово, потому что был уверен в себе в трудные моменты».

А вот сам Джокович после игры получил крупный штраф за неспортивное поведение. Во втором сете он сломал ракетку о корт.