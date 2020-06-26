Найден простой, но надежный способ борьбы с сахарным диабетом и метаболическим синдромом
Специалисты провели эксперимент, результаты которого опубликовали в журнале Cell Reports. В их исследовании приняли участие 18 добровольцев, каждый из которых усиленно и на протяжении минимум 15 лет занимался физическими упражнениями на выносливость, и 7 человек, предпочитавшие силовой тренинг. Всем участникам регулярно проводили биопсию тканей скелетных мышц и сравнивали результаты с данными людей, которые предпочитали вести сидячий образ жизни.
В итоге ученые выяснили, что при частых физических нагрузках изменяется активность 1711 метаболических генов у женщин и 1097 – у мужчин. Причем такие результаты проявляются у людей, занимающихся тренировками на выносливость. У тех, кто предпочитал силовые упражнения генетические изменения произошли лишь в 26 генах. Иными словами, длительные занятия спортом помогают побороть некоторые хронические заболевания обмена веществ, в частности, сахарный диабет второго типа или метаболический синдром. При этом специалисты отметили, что важно именно начать регулярно заниматься тренировкой выносливости и сделать кардионагрузки неотъемлемой частью своей жизни. Как показал эксперимент, уже через 6-12 месяцев активность метаболических генов усиливается и может сравниться с аналогичными показателями у людей, многие годы занимающихся данным видом физической активности.
Фото: depositphotos
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