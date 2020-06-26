Найден простой, но надежный способ борьбы с сахарным диабетом и метаболическим синдромом

В итоге ученые выяснили, что при частых физических нагрузках изменяется активность 1711 метаболических генов у женщин и 1097 – у мужчин. Причем такие результаты проявляются у людей, занимающихся тренировками на выносливость. У тех, кто предпочитал силовые упражнения генетические изменения произошли лишь в 26 генах. Иными словами, длительные занятия спортом помогают побороть некоторые хронические заболевания обмена веществ, в частности, сахарный диабет второго типа или метаболический синдром. При этом специалисты отметили, что важно именно начать регулярно заниматься тренировкой выносливости и сделать кардионагрузки неотъемлемой частью своей жизни. Как показал эксперимент, уже через 6-12 месяцев активность метаболических генов усиливается и может сравниться с аналогичными показателями у людей, многие годы занимающихся данным видом физической активности.

Фото: depositphotos

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