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«Мы всегда на равных»: чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины — о семье, любви и будущем

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Арина и Дина Аверины (в ZASPORT)

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20-летние близняшки Дина и Арина Аверины дали большое интервью и рассказали о своей страсти к спорту, любви к сладостям и идеальных парнях.

Сейчас в Болгарии проходит Чемпионат мира по художественной гимнастике, и представительницы России — очаровательные близнецы Арина и Дина Аверины — уже дают фору другим участницам. Дина уже завоевала две золотые медали (в выступлениях с обручем и с мячом), а ее сестра получила бронзу (в выступлениях с обручем). Девушки не мыслят своей жизни без спорта, о чем рассказали в интервью порталу WMJ.ru.

«Мы занимаемся любимым делом, так что для нас спорт — это жизнь! На тренировки ходим с большим удовольствием. Но, к сожалению, у нас нет свободного времени, чтобы увлечься еще чем-нибудь. Зато у нас не бывает депрессии. А вообще в нашем дуэте лидера нет и быть не может, мы дополняем друг друга, поддерживаем. Мы всегда на равных и считаем эту позицию в наших отношениях основополагающей», — признались Арина и Дина.

Гимнастки посетовали, что пока из-за постоянных тренировок и выступлений на соревнованиях у них нет бойфрендов, но о любви и будущих крепких семьях они, разумеется, мечтают. Сейчас же в редкие свободные минуты Арина и Дина любят гулять, ходить на шопинг и в кино с друзьями.

Фото: Instagram

Видео: Youtube.com / Arina&Dina Averins

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