«Мы всегда на равных»: чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины — о семье, любви и будущем

Сейчас в Болгарии проходит Чемпионат мира по художественной гимнастике, и представительницы России — очаровательные близнецы Арина и Дина Аверины — уже дают фору другим участницам. Дина уже завоевала две золотые медали (в выступлениях с обручем и с мячом), а ее сестра получила бронзу (в выступлениях с обручем). Девушки не мыслят своей жизни без спорта, о чем рассказали в интервью порталу WMJ.ru.

«Мы занимаемся любимым делом, так что для нас спорт — это жизнь! На тренировки ходим с большим удовольствием. Но, к сожалению, у нас нет свободного времени, чтобы увлечься еще чем-нибудь. Зато у нас не бывает депрессии. А вообще в нашем дуэте лидера нет и быть не может, мы дополняем друг друга, поддерживаем. Мы всегда на равных и считаем эту позицию в наших отношениях основополагающей», — признались Арина и Дина.