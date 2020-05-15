Молодая женщина всего за месяц сбросила 14 кг и рассказала, как ей это удалось

После двух месяцев регулярных занятий женщина решила сесть на диету и стала следить за тем, что она ест и в каких размерах, начала пить достаточное количество жидкости, включила в рацион больше постного мяса, фруктов и овощей, стала готовить дома. «Каждый раз, когда я вносила небольшие изменения в свою жизнь, со временем видела результаты. Я ставила себе вполне достижимые цели на своем пути к стройности. Чем лучше я ела, тем легче мне было бегать. В этом и был мой секрет», – пояснила она. Со временем выносливость Кристин выросла настолько, что она ежедневно начала пробегать по 8 километров и к концу года общий сброшенный ею вес составил 46 килограммов. «Гордитесь своими маленькими победами и будьте настойчивы. Не вините себя, если что-то не получается. Составьте план действий и работайте над тем, чтобы добиться прогресса», – подытожила женщина.

Фото: runnersworld, depositphotos

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