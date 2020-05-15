Молодая женщина всего за месяц сбросила 14 кг и рассказала, как ей это удалось
Как передает американское онлайн-издание Runner’s World, которому Кристин рассказала свою историю, она начала поправляться в колледже – из-за недостатка сна, физической активности и постоянного стресса. Ухудшало ситуацию и неправильное питание. После завершения учебы женщина начала преподавать, но правильный образ жизни вести по-прежнему не спешила: «Это продолжилось и после колледжа, когда осенью 2017 года я начала работать преподавателем, — рассказала Кристин. — Из-за дополнительного стресса я и вовсе растолстела до 118 килограммов и после этого поняла, что пора что-то менять. Я подумала, что мне поможет физическая активность. Я вспомнила, как смотрела по телевизору марафоны, где обычные люди совершали нечто, что изначально казалось невозможным».
Фото: runnersworld
Тогда женщина решила, что с нового года начнет бегать и выбрала для этого программу Couch-to-5K, обещания которой гласили, что можно научиться пробегать 5 километров всего за 9 недель. Она начала с тренироваться позади своего дома, потому что сильно смущалась, чтобы делать это на людях и не говорила об этом никому из друзей, потому что боялась, что не сможет придерживаться выбранного распорядка. Да и в первые дни она больше ходила, чем бегала, но ее радовали даже такие маленькие достижения, и она не пропустила ни одного дня занятий, и за первый месяц ей удалось сбросить целых 14 килограммов.
После двух месяцев регулярных занятий женщина решила сесть на диету и стала следить за тем, что она ест и в каких размерах, начала пить достаточное количество жидкости, включила в рацион больше постного мяса, фруктов и овощей, стала готовить дома. «Каждый раз, когда я вносила небольшие изменения в свою жизнь, со временем видела результаты. Я ставила себе вполне достижимые цели на своем пути к стройности. Чем лучше я ела, тем легче мне было бегать. В этом и был мой секрет», – пояснила она. Со временем выносливость Кристин выросла настолько, что она ежедневно начала пробегать по 8 километров и к концу года общий сброшенный ею вес составил 46 килограммов. «Гордитесь своими маленькими победами и будьте настойчивы. Не вините себя, если что-то не получается. Составьте план действий и работайте над тем, чтобы добиться прогресса», – подытожила женщина.
Фото: runnersworld, depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!