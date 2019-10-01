Молодая женщина похудела на 40 кг без отказа от чипсов и шоколада

В самом начале пути к сильной и стройной фигуре она не могла пробежать и 1,5 километра, когда ей впервые покорилась эта дистанция, девушка плакала, как младенец. Но она, несмотря ни на что, не сдавалась, потому сумела сбросить впечатляющие 40 килограммов.

По ее словам, это не было легко, особенно сложно было преодолеть ментальные установки и изменить образ мыслей, полюбить себя и быть к себе милосерднее, радуясь даже небольшим достижениям, но теперь она чувствует себя как никогда хорошо.

Ее совет всем начинающим: «Если вы хотите достичь поставленной цели, нарисуйте себе план – и придерживайтесь его. Установите себе ежедневную цель, ежемесячную цель и старайтесь ее достичь, но при этом будьте добры к себе, наберитесь терпения и любите себя на каждом этапе своего пути».

Фото: Instagram

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