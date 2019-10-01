Молодая женщина похудела на 40 кг без отказа от чипсов и шоколада
Черити призналась британскому онлайн-порталу The Sun, что ей удалось избавиться от лишнего веса, не прибегая к причудливым диетам и не отказываясь от любимой еды.
Впервые американка задумалась о похудении, когда поняла, что это мешает ее работе: «Я начала строить карьеру стюардессы и осознала, насколько это невероятно тяжело, в том числе и для тела. Я все время путешествовала, видела мир, но мое тело не успевало за моим ритмом жизни». После этого Черити решила, что ей просто необходимо прийти в форму, «чтобы делать то, что хочется, то есть увидеть весь мир».
Фото: Instagram
Для начала девушка начала бегать под контролем приложения Couch to 5K и это позволило ей стать выносливее. Вскоре она втянулась и развила в себе «любовь к тренировкам, поднятию тяжестей и поддержанию тела в форме». Черити начала изучать тренировки на YouTube и выбирала самые интересные. «Я покупала руководства, пользовалась приложениями, смотрела видеоролики. Никогда не ходила в спортзал, не придумав заранее, что я буду делать в этот день», – добавляет она.
Также американка внесла серьезные коррективы в свой рацион, сделав его более здоровым и сбалансированным, но все же оставила в нем шоколад и чипсы. По ее словам, это помогает ей в долгосрочной перспективе. «Я чувствовала, что мне нужна структура питания, некоторое время я следила за тем, что я ем, пока не почувствовала, что начала есть осознанно. Я обнаружила, что если я не ограничиваю себя слишком серьезно и позволяю себе есть то, что хочу (в разумных пределах), это помогает мне не переедать», – заявляет Черити.
В самом начале пути к сильной и стройной фигуре она не могла пробежать и 1,5 километра, когда ей впервые покорилась эта дистанция, девушка плакала, как младенец. Но она, несмотря ни на что, не сдавалась, потому сумела сбросить впечатляющие 40 килограммов.
По ее словам, это не было легко, особенно сложно было преодолеть ментальные установки и изменить образ мыслей, полюбить себя и быть к себе милосерднее, радуясь даже небольшим достижениям, но теперь она чувствует себя как никогда хорошо.
Ее совет всем начинающим: «Если вы хотите достичь поставленной цели, нарисуйте себе план – и придерживайтесь его. Установите себе ежедневную цель, ежемесячную цель и старайтесь ее достичь, но при этом будьте добры к себе, наберитесь терпения и любите себя на каждом этапе своего пути».
Фото: Instagram
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