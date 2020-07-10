Молодая мать сбросила 44 кг, сменила прическу и превратилась в сексуальную красотку

Все изменилось после того, как Эмма увидела свои фотографии с крещения сына: «Я не могла смотреть на себя, не могла выложить их в соцсети, потому что ненавидела то, как я выгляжу. Именно тогда решила, что мне необходимо вернуться к своему добеременному весу». Девушка записалась в спортзал. На первом занятии, по ее словам, ей было ужасно стыдно, ей казалось, что все на нее смотрят, поэтому она надевала объемные толстовки, чтобы прикрыться. Постепенно Эмма втянулась в тренировочный процесс, стала сочетать кардио с силовыми занятиями, начал много гулять с мужем и кататься на велосипеде, и вес начал уходить. А вот на диете она сидеть не стала, просто вычеркнула из своего рациона откровенный мусор и стала считать калории. В итоге ей удалось похудеть на 44 килограмма.

«Вес набирался постепенно, потому я не чувствовала себя такой большой в то время, но теперь я оглядываюсь назад и думаю: «О! Я прошла долгий путь». Мое психическое здоровье так улучшилось после похудения. Я чувствую себя здоровее и физически, но у меня теперь постоянно есть беспокойство, что я снова забеременею и поправлюсь – я не хочу вновь становиться толстой!» – заявила она. Сейчас Эмма весит 51 килограмм, стала подтянутой, сменила прическу и цвет волос, превратившись в жгучую брюнетку, нарастила ресницы – и стала просто неузнаваема. В этой сексуальной красотке теперь сложно распознать женщину, которая весила под 100 кило и выглядела сильно старше своих лет.

Фото: facebook Emma Toni

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