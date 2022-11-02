«Много предложений, и нет смысла от них отказываться»: Анна Щербакова о планах на будущее

Как и многие топовые спортсмены России, Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова решила приостановить свою соревновательную деятельность. Причин для этого немало: во-первых, на неопределённый срок международная арена закрыта для наших атлетов; во-вторых, этим летом фигуристка перенесла операцию, после которой требуется длительное восстановление. В своём новом интервью для «Комсомольской Правды» девушка поделилась планами на будущее.

Анна отметила, что после трудного сезона она решила попробовать себя в новых сферах. Действительно, на данный момент Щербакова является одной из ведущих «Ледникового периода», и с этой ролью спортсменка прекрасно справляется. «Сейчас закончится проект, и это, думаю, будет для меня колоссальный опыт. Попасть в такое шоу – огромная удача. Даже если я буду развиваться в другом направлении, это все равно будет для меня огромный плюс, потому что работа положительно скажется. Пока я получаю много предложений, и нет смысла от них отказываться», - рассказала фигуристка.

Стоит отметить, что работа Щербаковой в кадре получила много положительных отзывов, в том числе и от создателя «Ледникового периода» Ильи Авербуха. «Я рада, что, возможно, для первого раза у меня неплохо получилось, но я хочу всё-таки идти вперёд. Когда мне говорят, что все хорошо, я все равно понимаю, что можно исправить», – скромно оценила свой успех Анна.

ФОТО: личный архив Анны