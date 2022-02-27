«Мама» для величайших спортсменок: Ирина Винер о своем призвании
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Олимпиада 1992 года в Барселоне стала для Винер особенной. Представители Великобритании попросили подготовить своих спортсменок к главному старту четырехлетия. В результате сразу две спортсменки — Виве Сиферет и Деби Саусвик поднялись на олимпийский подиум.
Подобный успех не прошел незамеченным и Ирину Александровну пригласили в Москву, тренировать уже российских спортсменок. Также ей доверили должность главного тренера Центра олимпийской подготовки.
Спустя годы, благодаря упорному труду Ирина Винер смогла осуществить свою давнюю мечту – открыть спортивный комплекс для гимнасток. В 2013 году в Подмосковье распахнула свои двери «Олимпийская деревня Новогорск». Сейчас на базе этого комплекса функционирует Международная академия спорта Ирины Винер, являющаяся спортивно-образовательным учреждением. В стенах этого заведения спортсменки не только оттачивают свои спортивные навыки, но и учатся по программе общеобразовательной школы.
Спортсменки ласково зовут ее «мама», а она их – «мои дети». На протяжении многих лет Ирина Винер прикладывала массу усилий, чтобы ее спортсмены тренировались в самых лучших условиях.
В числе ее воспитанниц - двукратная чемпионка Европы Ляйсан Утяшева, абсолютная чемпионка мира и Европы Алина Кабаева, чемпионка Олимпийских игр в Сиднее Юлия Барсукова и другие.