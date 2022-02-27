«Мама» для величайших спортсменок: Ирина Винер о своем призвании

Олимпиада 1992 года в Барселоне стала для Винер особенной. Представители Великобритании попросили подготовить своих спортсменок к главному старту четырехлетия. В результате сразу две спортсменки — Виве Сиферет и Деби Саусвик поднялись на олимпийский подиум.

Подобный успех не прошел незамеченным и Ирину Александровну пригласили в Москву, тренировать уже российских спортсменок. Также ей доверили должность главного тренера Центра олимпийской подготовки.