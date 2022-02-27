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«Мама» для величайших спортсменок: Ирина Винер о своем призвании

Первые шаги в своей карьере Ирина Винер начала делать в 1969 году, в республиканской детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва. Там она проработала 20 лет, тренируя сначала сборную команду города, а затем и сборную команду республики Узбекистан. За эти двадцать лет Ирина Винер воспитала целую плеяду «художниц», среди которых были победительница кубка Евровидения Вера Шаталина, чемпионка СССР Елена Холодова, пятикратная чемпионка СССР Венера Зарипова и многие другие.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Ирина Винер и Алина Кабаева

Фото: https://www.instagram.com/alinakabaeva.official/

Олимпиада 1992 года в Барселоне стала для Винер особенной. Представители Великобритании попросили подготовить своих спортсменок к главному старту четырехлетия. В результате сразу две спортсменки — Виве Сиферет и Деби Саусвик поднялись на олимпийский подиум.

Подобный успех не прошел незамеченным и Ирину Александровну пригласили в Москву, тренировать уже российских спортсменок. Также ей доверили должность главного тренера Центра олимпийской подготовки.

Спустя годы, благодаря упорному труду Ирина Винер смогла осуществить свою давнюю мечту – открыть спортивный комплекс для гимнасток. В 2013 году в Подмосковье распахнула свои двери «Олимпийская деревня Новогорск». Сейчас на базе этого комплекса функционирует Международная академия спорта Ирины Винер, являющаяся спортивно-образовательным учреждением. В стенах этого заведения спортсменки не только оттачивают свои спортивные навыки, но и учатся по программе общеобразовательной школы.

Спортсменки ласково зовут ее «мама», а она их – «мои дети». На протяжении многих лет Ирина Винер прикладывала массу усилий, чтобы ее спортсмены тренировались в самых лучших условиях.

В числе ее воспитанниц - двукратная чемпионка Европы Ляйсан Утяшева, абсолютная чемпионка мира и Европы Алина Кабаева, чемпионка Олимпийских игр в Сиднее Юлия Барсукова и другие.

Фото и видео: https://www.instagram.com/irina_aleksandrovna_usmanova/, https://www.instagram.com/alinakabaeva.official/, https://www.instagram.com/liasanutiasheva/

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