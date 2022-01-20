Максимальная польза: какой результат дают тренировки в зависимости от времени суток

Другие исследования подтверждают, как сообщает издание Science direct, что если выполнять упражнения в подходящие моменты циркадного ритма, то они будут оказывать более оздоровительный эффект на организм. «Поскольку это первое комплексное исследование, в котором обобщается метаболизм, зависящий от времени и физических нагрузок в нескольких тканях, оно имеет большое значение для создания и уточнения системных моделей обмена веществ и перекрестных помех органов», — добавляет Доминик Луттер (Dominik Lutter), руководитель отдела исследований вычислительных открытий из Мюнхена. Точного ответа на лучшее время для тренировки пока что нет. Поэтому придется действовать по старой схеме. Но, как только ученые узнают, мы обязательно сообщим. Ведь негоже качать пресс, если время неподходящее.