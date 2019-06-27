Личный тренер Криса Хемсворта и Кейт Бланшетт рассказал, как избавиться от жира на животе

Нижняя часть живота, по словам Зокки, которые цитирует онлайн-издание Daily Mail Australia, одно из самых проблемных мест в теле женщины, но почему-то именно прессом они занимаются в последнюю очередь. Зато большая ошибка, которую совершает большинство прекрасных дам – попытка избавиться от жира только в проблемных местах. «Вы должны приводить в порядок все тело в целом, а не только отдельные его части. Сделать это можно при помощи комплекса упражнений, нацеленных на проработку всех групп мышц», – говорит Люк.

Еще одной проблемой на пути к идеальному прессу может стать неправильный режим питания, при котором нет достаточных перерывов между приемами пищи. «После сокращения количества сахара и сахарсодержащих продуктов и создания дефицита калорий, – заявляет тренер, – лучшая вещь, которую вы можете сделать, чтобы ускорить потерю веса, ¬– это начать поститься». Он рекомендует правило 16/8, при котором следует избегать еды в течение 16 часов, а в оставшееся 8-часовое окно вместить все три основных приема пищи. Также Зокки уверен, что многие люди, стремящиеся похудеть и получить плоский живот, уделяют слишком много времени тренировкам, в то время как именно диета гарантирует 70% успеха.