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Личный тренер Криса Хемсворта и Кейт Бланшетт рассказал, как избавиться от жира на животе

Звездный тренер Люк Зокки раскрыл секреты великолепной формы его подопечных и поведал о самых распространенных ошибках, которые совершают в спортзале практически все женщины.

Нижняя часть живота, по словам Зокки, которые цитирует онлайн-издание Daily Mail Australia, одно из самых проблемных мест в теле женщины, но почему-то именно прессом они занимаются в последнюю очередь. Зато большая ошибка, которую совершает большинство прекрасных дам – попытка избавиться от жира только в проблемных местах. «Вы должны приводить в порядок все тело в целом, а не только отдельные его части. Сделать это можно при помощи комплекса упражнений, нацеленных на проработку всех групп мышц», – говорит Люк.

Еще одной проблемой на пути к идеальному прессу может стать неправильный режим питания, при котором нет достаточных перерывов между приемами пищи. «После сокращения количества сахара и сахарсодержащих продуктов и создания дефицита калорий, – заявляет тренер, – лучшая вещь, которую вы можете сделать, чтобы ускорить потерю веса, ¬– это начать поститься». Он рекомендует правило 16/8, при котором следует избегать еды в течение 16 часов, а в оставшееся 8-часовое окно вместить все три основных приема пищи. Также Зокки уверен, что многие люди, стремящиеся похудеть и получить плоский живот, уделяют слишком много времени тренировкам, в то время как именно диета гарантирует 70% успеха.

Кроме того, Люк считает, что мужчинам и женщинам надо тренироваться по-разному. Для своих подопечных Кейт Бланшетт и Криса Хемсворта он разработал принципиально отличные друг от друга программы: «Кейт была невероятно занята во время съемок, но мы обнаружили, что ее тело очень хорошо отреагировало на короткие 20-минутные комплексы упражнений с высокой интенсивностью, – говорит он. – А с Крисом мы сосредоточились на более традиционном подходе культуриста. Он поднимал тяжелые грузы, потом делал небольшой перерыв, затем продолжал».

Люк Зокки добавляет: «Если вы хотите сжечь жир, кардиотренировки – последнее, что вам нужно. Упражнения с весами и хорошая диета – лучший подход для подтянутого, мышечного тела. При этом короткая интенсивная тренировка так же хороша, как и часовая работа, а вот с едой важно придерживаться трехразового питания (а не 6-разового!), в идеале с соблюдением правила 16/8 и употреблением углеводов исключительно сразу после тренировок».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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