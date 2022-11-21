«Халатность со стороны организаторов»: Коган об инциденте с Трусовой и болельщиком на Гран-при

Вчера завершился очередной этап Гран-при по фигурному катанию в Самаре. Соревновательный день запомнился не только яркими образами девушек в произвольных программах, но и инцидентом, который произошёл после выступления Александры Трусовой. Когда фигуристка хотела покинуть лёд, к ней навстречу выбежал поклонник с букетом цветов. Такое происшествие впервые случилось в истории спорта. Ситуацию прокомментировал генеральный директор ФФКР Александр Коган.

Коган заявил, что произошедшее – халатность со стороны организаторов соревнований. «Это неправильный и отрицательный момент», – возмутился Александр.

Напомним, что совсем недавно Трусова ушла от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. Под руководством нового тренера спортсменка пытается вернуться к своей лучшей форме и восстановиться от травмы. К сожалению, пока фигуристке это не очень удаётся: в короткой программе девушка прыгнула лишь одинарный аксель, а в произвольной ей не покорился коронный 4 лутц. Несмотря на это, она попала вчера на пьедестал почета и завоевала серебро, набрав 213, 80 баллов. Остаётся лишь пожелать Трусовой здоровья и покорения новых спортивных вершин!