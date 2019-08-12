Какие четыре простых шага помогут похудеть за 10 дней

Первый шаг, с которого стоит начать свой путь к похудению – определение своего типа телосложения. «Вы видели себя в зеркале миллион раз и уж точно знаете, как выглядите, верно? Но выясняли ли вы свой тип телосложения? Вряд ли», – заявляет Аттард. А между тем, это очень важно, ведь некоторые типы фигуры склонны терять жир быстрее, чем другие. И если владеть этой информацией, можно скорректировать свою диету и тренировки так, чтобы не тратить время попусту.
Существует три разных типа телосложения: 1. Эндоморфный. Люди с таким типом телосложения, как правило, имеют более высокий процент жира в организме. Звездный пример: Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет. «Они легче накапливают жир, особенно на животе, бедрах и ягодицах, – говорит Рэйчел, – и избавиться от него им очень сложно». Зато диета с низким содержанием углеводов и много кардио для них особенно эффективны.
- Эктоморфный. Этот тип телосложения отличается естественной худобой. Звездный пример: Кира Найтли, Карли Клосс, топ-модели. Излишний вес у них откладывается в области талии – это про них обычно говорят skinny fat (худые толстушки). Люди с подобной фигурой, как правило, характеризуются небольшой мышечной массой, которую изо всех сил стараются нарастить, им трудно оставаться в тонусе. «В отличие от эндоморфов, эктоморфам показана высокоуглеводная диета, и если у них нет лишнего жира, налегать на кардио не стоит», – добавляет Аттард.
- Мезоморфный. Нечто среднее между первым и вторым типами. Обладает атлетической фигурой и в целом усредненными показателями по параметрам соотношения жировой и мышечной массы тела. Звездный пример: Ирина Шейк, Джижди Хадид, Дженнифер Лоуренс. Рэйчел Аттард говорит: «Люди с данным типом телосложения могут накапливать жировые отложения легче, чем эктоморфы, но им легче потерять их, чем эндоморфам. Им лучше всего подходит сбалансированное питание и умеренное количество кардио для потери лишнего жира».
После того, как вы определили свой тип телосложения, следующим шагом должна стать коррекция питания, так как это ключ быстрому похудению. «Исключить всю нездоровую пищу, ультраобработанную, плохие углеводы, сахар и алкоголь – это обязательное условие. И вам нужно есть правильное количество пищи в соответствии с вашей фигурой», – говорит тренер. Также она рекомендует пользоваться счетчиком калорий, чтобы понимать, что и в каких количествах вы едите.
Третий шаг – уменьшение стресса. Этот пункт играет огромную роль в похудении. «Когда вы находитесь в состоянии стресса, – замечает Рэйчел, – ваше тело вырабатывает гормон кортизол. Постоянно высокий уровень его приводит к накоплению жира в организме, особенно вокруг желудка. Так что, если вы будете слишком строги к себе в плане потери веса, это будет иметь неприятные последствия». Также тренер заметила, что надо спать не менее 8 часов.
И последний шаг – выбор правильного типа тренировок. Идеальным вариантом для быстрого похудения станут высокоинтенсивные интервальные тренинги и бег. Они помогут быстро согнать жир с живота и подтянуть все группы мышц.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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