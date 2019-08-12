Какие четыре простых шага помогут похудеть за 10 дней

Первый шаг, с которого стоит начать свой путь к похудению – определение своего типа телосложения. «Вы видели себя в зеркале миллион раз и уж точно знаете, как выглядите, верно? Но выясняли ли вы свой тип телосложения? Вряд ли», – заявляет Аттард. А между тем, это очень важно, ведь некоторые типы фигуры склонны терять жир быстрее, чем другие. И если владеть этой информацией, можно скорректировать свою диету и тренировки так, чтобы не тратить время попусту.

Существует три разных типа телосложения: 1. Эндоморфный. Люди с таким типом телосложения, как правило, имеют более высокий процент жира в организме. Звездный пример: Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет. «Они легче накапливают жир, особенно на животе, бедрах и ягодицах, – говорит Рэйчел, – и избавиться от него им очень сложно». Зато диета с низким содержанием углеводов и много кардио для них особенно эффективны.