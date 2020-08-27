Какая простая тренировка может существенно замедлить старение и улучшить здоровье
Как сообщает онлайн-версия издания The Times, ученые выяснили неожиданную пользу растяжки. В их эксперименте приняли участие 39 добровольцев, одна часть которых выполняла несложный комплекс упражнений для ног 5 раз в неделю, а другая не делала ничего и выступала в качестве контрольной группы. Исследование длилось 3 месяца, и согласно его результатам у тех, кто занимался спортом, улучшилось кровообращение из-за того, что артерии стали более мягкими и гибкими. Это благотворно сказывается на состоянии здоровья в целом и на сердечно-сосудистой системе в частности.
Врач-физиолог, эксперт по спортивной кардиологии Джим Пэйт пояснил, что артерии – это соединительная ткань, которая может быть эластичной или терять это свойство. «Они растягиваются и сжимаются, как мышцы, сухожилия и связки и поэтому могут извлекать пользу из тех же физических упражнений. Результаты нового исследования показывают, что нагрузка артерий через статические растяжки способствует хорошему физическому здоровью сосудов». Кроме того, не стоит забывать, что стретчинг помогает улучшить и подвижность суставов, что также необходимо для сохранения молодости. Однако для достижения устойчивых результатов нужно помнить о главном: тренировки должны быть регулярными. Эксперты сходятся во мнении, что растяжку нужно делать не реже 4 раз в неделю, а в идеале несложный комплекс лучше выполнять ежедневно.
Фото: depositphotos
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