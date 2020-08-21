Как определить ваш тип телосложения и какие диету и спорт выбрать в зависимости от него

Мезоморфы легче наращивают мышцы, их телосложение очень пропорциональное, они часто быстро теряют и набирают вес, но результаты от тренировок у них видны очень быстро. Для них очень важны кардиотренировки высокой интенсивности и контроль веса. Что же касается еды, мезоморфам надо стремиться к балансу белков, жиров и углеводов, а также следить за суточной калорийностью. Если говорить о диетах, лучше выбирать низкоуглеводные и высокобелковые. Эндоморфы очень выносливы, легко набирают мышечную массу, но, как правило, обладают довольно грузной фигурой с широкими бедрами и короткими ногами. Они очень быстро набирают лишний вес и трудно от него избавляются. Кроме того, у них может быть более высокий уровень жира в организме. Эндоморфам нужно очень много ходить пешком и бегать, а также делать упор на кардио. Силовые исключать не стоит, но веса должны быть небольшие. В качестве диеты эндоморфам идеально подходит низкоуглеводная.

Фото: depositphotos

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