Как определить ваш тип телосложения и какие диету и спорт выбрать в зависимости от него
Как передает британский онлайн-портал The Sun, люди бывают разных форм и размеров и в этом их уникальность. Но это же означает, что диета и режим тренировок должны подбираться с учетом этих особенностей. Фитнес-инструктор и диетолог Рэйчел Аттард говорит, что для успешного похудения очень важно знать, какой у вас тип телосложения. Выделяют три различных: эктоморф, мезоморф, эндоморф. Представителям первой категории обычно сложно набрать вес и нарастить мышцы, у них от природы мало жировой ткани. Благодаря этому эктоморфы выглядят стройными и спортивными, даже если много едят, что обычно вызывает зависть у окружающих. Как им тренироваться? Людям с таким типом телосложения особенно важны силовые и высокоинтенсивные тренировки, чтобы не растерять мышечную массу. В неделю должно быть не менее 3 занятий. Диету им нужно выбирать с высоким содержанием сложных углеводов, но белки должны присутствовать в каждом приеме пищи.
Мезоморфы легче наращивают мышцы, их телосложение очень пропорциональное, они часто быстро теряют и набирают вес, но результаты от тренировок у них видны очень быстро. Для них очень важны кардиотренировки высокой интенсивности и контроль веса. Что же касается еды, мезоморфам надо стремиться к балансу белков, жиров и углеводов, а также следить за суточной калорийностью. Если говорить о диетах, лучше выбирать низкоуглеводные и высокобелковые. Эндоморфы очень выносливы, легко набирают мышечную массу, но, как правило, обладают довольно грузной фигурой с широкими бедрами и короткими ногами. Они очень быстро набирают лишний вес и трудно от него избавляются. Кроме того, у них может быть более высокий уровень жира в организме. Эндоморфам нужно очень много ходить пешком и бегать, а также делать упор на кардио. Силовые исключать не стоит, но веса должны быть небольшие. В качестве диеты эндоморфам идеально подходит низкоуглеводная.
Фото: depositphotos
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