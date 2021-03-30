Ирина Слуцкая провела V Всероссийский областной турнир по фигурному катанию во Владимире

Детско-юношеские соревнования по фигурному катанию проводятся традиционно с 2016 года по инициативе двукратной чемпионки мира, семикратной чемпионки Европы, заслуженного мастера спорта России, председателя президиума Добровольного физкультурного союза Ирины Слуцкой.

Свои программы представили в том числе и самые юные фигуристы в возрасте от 4 до 15 лет, которые представили спортивные школы из более чем 50 городов России.

В этом году турнир отмечает свой пятилетний юбилей. Это личный вклад чемпионки в развитие юношеского и детского спорта, а также развитие и популяризацию фигурного катания.

Этот турнир стал прекрасной площадкой для выявления юных талантов, а также совершенствования мастерства и обмена опытом между тренерами. Сама Ирина Слуцкая также пообщалась с участниками во время автограф-сессии.

Участники турнира получили памятные подарки от Bosco.