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Гордые родители, жена-красавица и трое детей: триумфатор «Золотого мяча»-2018 Лука Модрич вывел в свет всю семью

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Лука Модрич

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3 декабря в Париже прошла традиционная ежегодная церемония награждения лучших футболистов мира.

В этом году 33-летнему хорватскому футболисту Луке Модричу удалось, по сути, совершить невозможное: впервые за много лет обойти Криштиану Роналду и Лионеля Месси в борьбе за престижнейшую награду «Золотой мяч». И пусть национальная команда Модрича стала лишь второй на чемпионате мира в России, в этот вечер все чествовали именно его.

Лука решил привести на торжественное событие всю семью — от родителей до супруги Ваны Боснич и маленьких детей Ивано, Эмы и Софии.

Кроме того, в Париже впервые в истории вручили женский «Золотой мяч». Обладательницей награды стала норвежка Ада Хегерберг, выступающая за французский «Лион». Была вручена и награда лучшему молодому футболисту (до 21 года) — им стал 19-летний француз и чемпион мира Килиан Мбаппе, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен».

Фото: Jack Chan, Maurizio Borsari, David Horn, Luka Stanzl/Pixsell / Global Look Press. East News

Видео: Youtube.com / ESPN UK

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