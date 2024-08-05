Фестиваль спорта IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2024 собрал более 2000 участников

3 и 4 августа в Нижнем Новгороде состоялся масштабный фестиваль спорта для всей семьи IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2024. В рамках мероприятия прошли триатлонные гонки на “полужелезной” и олимпийской дистанциях, детские и женский забеги, а также заплывы на открытой воде. В различных гонках фестиваля соревновалось более 2000 участников из 61 региона страны.

Суббота была посвящена соревнованиям по триатлону - первыми на старт вышли участники “полужелезной” дистанции (113 км), они поочередно преодолели 1,93 км в рамках плавательного этапа, 90 км велогонки и 21 км бегового этапа. Чуть позже к ним присоединились и участники дистанции OLYMPIC, которые поэтапно преодолели 1,5 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега.

“Фестиваль в Нижнем Новгороде - жемчужина на карте IRONSTAR. В этом году еще больше участников открыли для себя эту локацию. Надеюсь, что эта тенденция только сохранится. Большая благодарность Правительству Нижегородской области и Администрации города за поддержку и участие в организации старта”, - отметил генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Плавательный этап проходил в акватории Гребного канала, велогонка – по центральным улицам города мимо стен Нижегородского Кремля, а также вдоль набережной реки Волги и главных достопримечательностей города, а беговые трассы вдоль обновленной набережной Гребного канала к 800-летию города.

Второй день соревнований открыли заплывы на открытой воде SWIMSTAR в акватории Гребного канала. Участникам были доступны две дистанции на выбор – 1 или 2 морских мили (1,852 км и 3,704 км соответственно). Также в рамках соревнований впервые прошел новый формат командных заплывов - эстафета на 2 морские мили. В эстафетном заплыве принимали участие команды из двух человек, которые проплывали равный отрезок дистанции в 1852 метра. Передача эстафеты осуществлялась в эстафетном кластере, расположенном на берегу между стартом и финишем.

Спортивный праздник продолжился женским забегом IRONLADY и детскими STARKIDS. Маленькие атлеты преодолели 500 м или 1000 м в зависимости от возрастной категории, а девушки пробежали 5 км по набережной. Все участники получили медали, памятные футболки и подарки от партнеров, а на финише женщин ждали также цветы - отличительная особенность забега IRONLADY.

Результаты:

IRONSTAR 113

Мужчины

Первое место — Никулин Алексей, 04:00:52 Второе место — Ахидов Константин, 04:09:15 Третье место — Осокин Алексей, 04:09:54

Женщины

Первое место — Буренкова Ольга, 04:29:53 Второе место — Фаустова Антонина, 04:38:45 Третье место — Громова Полина, 04:55:35

IRONSTAR OLYMPIC

Мужчины

Первое место — Слепов Илья, 02:02:10 Второе место — Нефедов Александр, 02:09:03 Третье место — Шапко Иван, 02:10:32

Женщины

Первое место — Ратуш Станислава, 02:32:23 Второе место — Саутиева Елизавета, 02:35:08 Третье место — Баташова Ульяна, 02:35:11

SWIMSTAR DOUBLE MILE

Мужчины

Первое место — Киселев Антон, 00:49:41 Второе место — Ставенко Сергей, 00:50:17 Третье место — Сорокин Дмитрий, 00:51:36

Женщины

Первое место — Романенкова Александра, 00:50:33 Второе место — Зигангирова Назиля, 00:51:09 Третье место — Пикалова Дарья, 00:53:00

SWIMSTAR ONE MILE

Мужчины

Первое место — Журавлев Сергей, 00:23:28 Второе место — Рахимов Илья, 00:24:07 Третье место — Гудинов Олег, 00:25:06

Женщины Первое место — Суслова Дарья, 00:25:59 Второе место — Куликова Александра, 00:27:03 Третье место — Акиндеева Анна, 00:27:22

SWIMSTAR DOUBLE MILE RELAY

Мужчины

Первое место — Aqua Desperados (Машин Антон, Богомолов Андрей), 00:55:25 Второе место — ВНМЭН (Салякин Алексей, Богдалов Марат), 01:11:25 Третье место — X5 Tech – Тюлени (Фролов Павел, Вдовенко Алексей), 01:24:17

Женщины

Первое место — Морские львицы (Баталова Марина, Шалунова Ярослава), 00:58:45 Второе место — Procat triathlon (Ширяева Любовь, Сорокоумова Наталия), 01:31:39 Третье место — Измайловы (Измайлова Татьяна, Измайлова Елена), 01:51:45

Смешанная команда Первое место — IRONSTAR (Чалая Мария, Шейкин Владимир), 01:10:22 Второе место — Wintogether (Устинова Светлана, Калинин Сергей), 01:15:16 Третье место — Попробуем не утонуть (Гущина Кристина, Жемчужников Дмитрий), 01:21:11

IRONLADY

Первое место — Абрамова Юлия, 00:18:43 Второе место — Тюрина Екатерина, 00:18:50 Третье место — Логашова Ксения, 00:18:56