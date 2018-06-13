Федор Бондарчук и его друзья помогли ребятам с «синдромом любви» поддержать сборную России по футболу

Совсем скоро в России пройдет Чемпионат мира по футболу. Его ждут не только болельщики, которых мы привыкли видеть на трибунах — с шарфами, энергично выкрикивающие название любимой команды. Российских футболистов поддерживают и «особенные» люди. Фонд «Синдром любви» и Федор Бондарчук помогли их голосам звучать громче.

В рамках проекта «Футбол во благо» при участии звезд российского футбола были записаны видеоролики, в которых ребята с синдромом Дауна декламируют кричалки в поддержку сборной России. Самыми смелыми болельщиками стали: Римма Исмаилова (16 лет), Вадим Колчев (15 лет), Артем Силин (22 года), Влад Ситдиков (23 года), Светлана Кислякова (15 лет). Им помогали Александр Кержаков, Денис Глушаков, Александр Головин, Алан Дзагоев, Сергей Игнашевич, Сергей Светлаков.