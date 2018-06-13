Федор Бондарчук и его друзья помогли ребятам с «синдромом любви» поддержать сборную России по футболу

Совсем скоро в России пройдет Чемпионат мира по футболу. Его ждут не только болельщики, которых мы привыкли видеть на трибунах — с шарфами, энергично выкрикивающие название любимой команды. Российских футболистов поддерживают и «особенные» люди. Фонд «Синдром любви» и Федор Бондарчук помогли их голосам звучать громче.
В рамках проекта «Футбол во благо» при участии звезд российского футбола были записаны видеоролики, в которых ребята с синдромом Дауна декламируют кричалки в поддержку сборной России. Самыми смелыми болельщиками стали: Римма Исмаилова (16 лет), Вадим Колчев (15 лет), Артем Силин (22 года), Влад Ситдиков (23 года), Светлана Кислякова (15 лет). Им помогали Александр Кержаков, Денис Глушаков, Александр Головин, Алан Дзагоев, Сергей Игнашевич, Сергей Светлаков.
Главная идея проекта заключается в том, что любовь к футболу объединяет разных людей. Все мы, независимо от наших особенностей, болеем за сборную России, а если брать еще шире, то рядом с каждым из нас часто есть человек, которому нужна та или иная поддержка, и каждому из нас вполне по силам протянуть ему руку помощи.
С 2015 года дети и подростки с синдромом Дауна тренируются под руководством Александра Махова, доктора педагогических наук, доцента и декана факультета физической культуры РГСУ, и при поддержке социальной программы FIFA «Футбол во имя надежды». Благодаря тренировкам мальчики и девочки обрели более выносливую физическую форму, научились играть в команде, приобрели привычку к активному образу жизни, стали более уверенными в себе. В 2019 году фонд «Синдром любви» при участии Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями планирует проведение открытых соревнований по мини-футболу среди людей с синдромом Дауна. Средства, собранные в ходе проекта, будут направлены на подготовку ребят с синдромом Дауна к этим соревнованиям в регионах России.
Фото: instagram