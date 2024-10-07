Ежегодный беговой фестиваль ROSA RUN пройдет 10–13 октября

С 10 по 13 октября 2024 г. на курорте «Роза Хутор» пройдет ежегодный спортивный фестиваль ROSA RUN. Девятый год подряд на мероприятие соберутся тысячи участников и болельщиков со всех уголков России. В этом году фестиваль пройдет не как обычно весной, а осенью и позволит бегунам насладиться яркими и живописными пейзажами горного курорта. В программе — четыре тематических забега для взрослых, специальный забег для детей ROSA KIDS, развлекательные активности для болельщиков, лекции, вечерние кинопоказы, вечеринки и многое другое.

«Ежегодный фестиваль бега в горах ROSA RUN возвращается осенью после четырехлетнего перерыва. Это уникальное событие соберет тысячи участников и болельщиков со всей России, подарив им незабываемые впечатления. Осенние пейзажи и величественные горы вновь порадуют наших участников. Новые форматы трасс, лектории, вечеринки, а также развлечения для детей и взрослых. Уверен, что осенний фестиваль ROSA RUN подарит каждому участнику незабываемые впечатления и радость», — отметил генеральный директор IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Шейкин.

ROSA RUN — первый и единственный 4-дневный беговой фестиваль в России в горах. В 2024 году главная тема фестиваля — «Бежим в будущее».

Программа:

10 октября состоится один из самых сложных забегов — ROSA PEAK: бегунам предстоит преодолеть 7 км по горнолыжной трассе на вершину горы Роза Пик, а максимальный набор высоты составит 1150 м.

11 октября посвящено командному забегу с сюжетной линией ROSA QUEST. Участники будут проходить испытания и выполнять задания на различных станциях бегового маршрута, в результате чего нужно будет собрать детали предмета, способного переносить во времени. Формат подойдет для тех, кто любит принимать участие в активностях вместе с компанией единомышленников, а также для тех, кто хочет обрести новые знакомства и друзей.

12 октября пройдет костюмированный забег ROSA CARNIVAL. Невероятное количество участников в футуристичных и креативных образах соберутся вместе, чтобы пробежать дистанцию 2,1 км, повеселиться и сделать много ярких и необычных фотографий. Лучшие наряды будут отмечены специальными призами и подарками.

13 октября трейлраннеры попробуют свои силы в трейловых забегах. В этом году бегунов ждет три трассы разной сложности: ROSA GREEN TRAIL на 9,4 км, ROSA RED TRAIL на 16 км и ROSA BLACK TRAIL на 28 км. Участники пробегут по курумникам и снежникам, тропам и мхам.

Каждый участник фестиваля получит трофейную футболку и сможет собрать коллекцию авторских медалей с креативным дизайном за каждый забег.