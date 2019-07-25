Ежедневные 28-минутные тренировки в гостиной помогли матери двоих детей сбросить 22 кг

Тесс признается, что до беременности она никогда не занималась спортом, у нее никогда не было лишнего веса как такового, потому не было необходимости придерживаться диеты или здорового питания: «Я ела все, что хотела, когда хотела, во время и до беременности».

Но 22 килограмма, осевшие на ее боках после родов, все изменили. Женщина испытывала негативные чувства по отношению к своему телу, и ей это не нравилось, но она была молодой мамой и ходить в зал у нее не было возможности. Потому она решила заниматься дома по программе «28 от Сэма Вуда», суть которой заключается в том, что тренироваться необходимо ежедневно, но всего 28 минут.