Ежедневные 28-минутные тренировки в гостиной помогли матери двоих детей сбросить 22 кг

Женщина поделилась с онлайн-изданием Daily Mail Australia, что после рождения первого ребенка в 2016 году ее вес достиг небывалой отметки в 74 килограмма, а размер одежды – 48. Но такое положение вещей абсолютно ее не устраивало, и она решила привести себя в форму: «Когда я забеременела, то не была той самой «светящейся от красоты хрупкой женщиной с животом», я толстела равномерно везде. После родов вес не ушел. И мне было так неловко от этого».
Тесс признается, что до беременности она никогда не занималась спортом, у нее никогда не было лишнего веса как такового, потому не было необходимости придерживаться диеты или здорового питания: «Я ела все, что хотела, когда хотела, во время и до беременности».
Но 22 килограмма, осевшие на ее боках после родов, все изменили. Женщина испытывала негативные чувства по отношению к своему телу, и ей это не нравилось, но она была молодой мамой и ходить в зал у нее не было возможности. Потому она решила заниматься дома по программе «28 от Сэма Вуда», суть которой заключается в том, что тренироваться необходимо ежедневно, но всего 28 минут.
«Это различные упражнения и тренировки для всего тела, которые требуют минимальной экипировки, – признается Тесс. – У меня есть коврик и три гантели разного веса. Тренировки проходят дома, в зале я не была никогда. Я бы даже хотела сходить туда, но мой муж работает 6 дней в неделю, потому с двумя маленькими детьми это вряд ли возможно».
В течение 7 месяцев австралийка сбросила 18,3 килограмма и забеременела во второй раз. После рождения второй дочери она скинула 14 килограммов и теперь весит меньше, чем когда-либо раньше. Но что больше всего удивляет саму Тесс, так это то, что у нее теперь есть хорошо проработанный пресс.
Женщина, которая сейчас весит 52 килограмма, признается: «Я никогда не думала, что у меня будет такое подтянутое тело, когда записывалась на эту программу. Мне хотелось просто похудеть. И я считаю, что это возможно, даже если ты молодая мама. «Нет времени» – это не оправдание, каждый может найти 28 минут в день, ведь дети спят, играют или едят. Я стараюсь, чтобы мои девочки были сыты и счастливы, но свои тренировки не пропускаю, в этом и есть мой секрет успеха».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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