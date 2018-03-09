Евгения Медведева прокомментировала слухи о своем уходе от тренера и переезде в другую страну
Говорят, Евгения Медведева до сих пор не может оправиться от досады из-за того, что младшая коллега Алина Загитова обошла ее на Олимпиаде в Пхенчхане. Поэтому фигуристка якобы приняла решение сменить и тренера, и страну проживания, за которую она будет выступать впоследствии.
Оказалось, что эти слухи не соответствуют истине, о чем сама Евгения сообщила в комментарии на официальном сайте Федерации фигурного катания: «Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!».
Напомним, на Олимпийских играх в Южной Корее Медведева побила собственный мировой рекорд по количеству баллов, однако ее тут же затмила Алина Загитова. Многие поклонники полагают, что девушки постоянно соперничают и враждуют. Но и Женя, и Алина неустанно подчеркивают, что на самом деле тепло дружат и поддерживают друг друга.
Фото: Instagram, Global Look Press