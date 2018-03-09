Евгения Медведева прокомментировала слухи о своем уходе от тренера и переезде в другую страну

Говорят, Евгения Медведева до сих пор не может оправиться от досады из-за того, что младшая коллега Алина Загитова обошла ее на Олимпиаде в Пхенчхане. Поэтому фигуристка якобы приняла решение сменить и тренера, и страну проживания, за которую она будет выступать впоследствии.

Оказалось, что эти слухи не соответствуют истине, о чем сама Евгения сообщила в комментарии на официальном сайте Федерации фигурного катания: «Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!».