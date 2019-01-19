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Евгений Плющенко вернулся на лед спустя неделю после операции на позвоночнике

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Евгения Плющенко

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Спортсмен рассказал подписчикам о возобновлении тренировок.

Неделю назад олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко был госпитализирован в одну из московских клиник — спортсмен перенес тяжелую операцию по удалению грыжи шейного отдела позвоночника. Однако вчера, на седьмой день после операции, фигурист вернулся на лед, о чем сообщил своим подписчикам в Instagram: «Терминатор вернулся на лёд, побив свой же рекорд, на 7 день после операции!Спасибо док, Дзукаев Дмитрий Николаевич, за супер проделанную работу! 💪🏻».

«Сильный человек!! Сильный дух!!», «Здоровья вам!», «Какой сильный Человек!», «Мы рады , что жив и здоров, опять будете удивлять успехами нас», «Берегите себя, Евгений!», «Женя, ты трудоголик, здоровья вам.🌷», «Урааа!!! 👏🏼👏🏼👏🏼 Очень рады!!! С возвращением, Евгений! ❤️😍 Движение - жизнь! Вперёд, к новым достижениям!» — ответили Евгению подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Yutaka, Naoki Nishimura, Komsomolskaya Pravda/Globallookpress, Instagram

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