Евгений Плющенко вернулся на лед спустя неделю после операции на позвоночнике

Неделю назад олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко был госпитализирован в одну из московских клиник — спортсмен перенес тяжелую операцию по удалению грыжи шейного отдела позвоночника. Однако вчера, на седьмой день после операции, фигурист вернулся на лед, о чем сообщил своим подписчикам в Instagram: «Терминатор вернулся на лёд, побив свой же рекорд, на 7 день после операции!Спасибо док, Дзукаев Дмитрий Николаевич, за супер проделанную работу! 💪🏻».