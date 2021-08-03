Диджея, перепутавшего музыку для выступления российских синхронисток, могут отстранить от Олимпиады
Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко, под руководством которой на Олимпийские игры в Сочи приехали синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, рассказала про историю с ошибкой музыкальной композиции на выступлении девушек и добавила, что диджея хотят отстранить. Слова тренера приводит телеграм-канал Mash.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @svetlanaromashina
«Этого диджея мы знаем давно! Такое ощущение, что его на нас замыкает, потому что он очень симпатизирует русской команде, но… честно говоря, я в такие совпадения не верю! Поэтому — да, я думаю, что делегация после соревнований будет настаивать на том, чтобы он больше не обслуживал крупные старты», – сказала она.
Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина, тем временем, заступилась за него, и отметила, что и сам он очень расстроился из-за своей ошибки.
«Только что разговаривала с диджеем, который вчера включал музыку, он попросил прощения. Сказал, что это ошибка компьютера, что он переустановил программу, заново скачал всю музыку, а также что больше такого не повторится. Я сказала, что вчера плакала, и он сказал, что плакал в гостинице», – написала она в своем Instagram.
Фото: Instagram Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!