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Диджея, перепутавшего музыку для выступления российских синхронисток, могут отстранить от Олимпиады

Из-за ошибки выступление спортсменок было сбито, и они вынуждены были делать заход перед погружением в воду два раза. Ошибка происходила не один раз.
Диджея, перепутавшего музыку для выступления российских синхронисток, могут отстранить от Олимпиады

Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко, под руководством которой на Олимпийские игры в Сочи приехали синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, рассказала про историю с ошибкой музыкальной композиции на выступлении девушек и добавила, что диджея хотят отстранить. Слова тренера приводит телеграм-канал Mash.

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я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Ромашина

Фото: @svetlanaromashina

«Этого диджея мы знаем давно! Такое ощущение, что его на нас замыкает, потому что он очень симпатизирует русской команде, но… честно говоря, я в такие совпадения не верю! Поэтому — да, я думаю, что делегация после соревнований будет настаивать на том, чтобы он больше не обслуживал крупные старты», – сказала она.

Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина, тем временем, заступилась за него, и отметила, что и сам он очень расстроился из-за своей ошибки.

«Только что разговаривала с диджеем, который вчера включал музыку, он попросил прощения. Сказал, что это ошибка компьютера, что он переустановил программу, заново скачал всю музыку, а также что больше такого не повторится. Я сказала, что вчера плакала, и он сказал, что плакал в гостинице», – написала она в своем Instagram.

Фото: Instagram Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной

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