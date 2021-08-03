Диджея, перепутавшего музыку для выступления российских синхронисток, могут отстранить от Олимпиады

Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина, тем временем, заступилась за него, и отметила, что и сам он очень расстроился из-за своей ошибки.

«Только что разговаривала с диджеем, который вчера включал музыку, он попросил прощения. Сказал, что это ошибка компьютера, что он переустановил программу, заново скачал всю музыку, а также что больше такого не повторится. Я сказала, что вчера плакала, и он сказал, что плакал в гостинице», – написала она в своем Instagram.