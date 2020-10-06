Девушка, умеющая «ходить» по воде, завоевала сердца пользователей

«Потому что мне нужно выдохнуть весь воздух из своих легких», — говорит она. Благодаря необычным способностям девушка набрала около 900 тысяч подписчиков и 22 миллиона лайков в TikTok.

Солымосева выступает за сборную по художественному плаванию Словакии. Кроме того, она принимает участие в международных соревнованиях в Венгрии и Корее.

Спортсменка утверждает, что большую часть своей жизни проводит под водой или в танцевальной студии, так как кроме плавания, Солымосева учится на седьмом курсе танцевальной консерватории.