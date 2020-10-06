Девушка, умеющая «ходить» по воде, завоевала сердца пользователей
Фото: instagram.com/sisa_solymosyova
17-летняя спортсменка снимает необычные видео и своей грацией поражает пользователей. Сильвия занимается художественным плаванием с пяти лет. В социальных сетях девушки опубликованы ролики, где она хвастается своими способностями. Она то шагает по воде, погрузившись полностью в бассейн вверх ногами, то «наносит макияж» под водой, улыбаясь в камеру.
На кадрах сложно понять, где находятся дно бассейна и суша, девушка на всех видео чувствует себя комфортно, что кажется, дышит жабрами: все движения плавные и легкие. Как уточнила пловчиха, некоторые номера ей приходится долго тренировать, так как они сложные.
«Потому что мне нужно выдохнуть весь воздух из своих легких», — говорит она. Благодаря необычным способностям девушка набрала около 900 тысяч подписчиков и 22 миллиона лайков в TikTok.
Солымосева выступает за сборную по художественному плаванию Словакии. Кроме того, она принимает участие в международных соревнованиях в Венгрии и Корее.
Спортсменка утверждает, что большую часть своей жизни проводит под водой или в танцевальной студии, так как кроме плавания, Солымосева учится на седьмом курсе танцевальной консерватории.
Фото: Instagram/ @sisa_solymosyova Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!