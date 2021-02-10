Девушка рассказала правду о занятиях спортом с «прыгающей» большой грудью
Девушка призналась, что всегда выполняла прыжки и берпи, держась за грудь из-за страха, что она буквально «ударит по лицу». Во время коронавируса и изоляции Джеки несколько раз пыталась вернуться к тренировкам, но каждый раз терпела фиаско — все из-за «груза», который она носит с собой с 12 лет.
«В детстве я жила спортом: бегала и участвовала в эстафетах. Наслаждалась случайными выходными в школе, чтобы соревноваться с другими учениками моего возраста. Я обожала свое тело за то, на что оно способно. Но когда однажды утром я внезапно проснулась с большой грудью, мое отношение к упражнениям и к себе самой изменилось», — призналась Адедеджи.
Героиня чувствовала себя некомфортно в спортзалах, казалось, что люди смотрят только на нее. Она никак не могла подобрать спортивный бюстгальтер и начала мечтать о плоской груди. По мнению девушки, многие женщины «завязывают» с тренировками, особенно когда речь идет об «энергичных» упражнениях, таких как бег и прыжки.
«Я часто ношу одновременно два обычных бюстгальтера, спортивный бюстгальтер и обтягивающий топ, чтобы попытаться зафиксировать грудь на месте, — уточнила женщина. — Пробовала обернуть их пленкой. На моих плечах появляются глубокие бороздки, которые приходится по вечерам лечить грелками».
Однако однажды к ней пришло понимание: не стоит «отказываться» от остальной части тела из-за большой груди. Джеки решила заменить интенсивные тренировки более спокойными. «Упражнения с низким уровнем воздействия, такие как ходьба, езда на велосипеде и приседания, могут быть столь же эффективными, прыжки не требуются — ура. Мне всегда казалось, что тренировки с высокой интенсивностью, такие как кардио, заставляют меня чувствовать: я что-то делаю. Но потоотделение не обязательно означает, что вы сжигаете калории — это реакция вашего тела на перегрев», — уточнила она.
Девушка прекращает тренировки каждый раз, когда они становятся слишком утомительными. Она использует дополнительный дезодорант и нашла подходящий топ. «Я медленно иду по пути признания того, что мое тело все еще может делать удивительные вещи», — подчеркнула она.
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Фото: pexels.com
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