Девушка рассказала правду о занятиях спортом с «прыгающей» большой грудью

Девушка призналась, что всегда выполняла прыжки и берпи, держась за грудь из-за страха, что она буквально «ударит по лицу». Во время коронавируса и изоляции Джеки несколько раз пыталась вернуться к тренировкам, но каждый раз терпела фиаско — все из-за «груза», который она носит с собой с 12 лет.

«В детстве я жила спортом: бегала и участвовала в эстафетах. Наслаждалась случайными выходными в школе, чтобы соревноваться с другими учениками моего возраста. Я обожала свое тело за то, на что оно способно. Но когда однажды утром я внезапно проснулась с большой грудью, мое отношение к упражнениям и к себе самой изменилось», — призналась Адедеджи.

Героиня чувствовала себя некомфортно в спортзалах, казалось, что люди смотрят только на нее. Она никак не могла подобрать спортивный бюстгальтер и начала мечтать о плоской груди. По мнению девушки, многие женщины «завязывают» с тренировками, особенно когда речь идет об «энергичных» упражнениях, таких как бег и прыжки.