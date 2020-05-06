Девушка просто начала каждый день танцевать дома и похудела на 45 кг
Фото: Instagram
Тринити призналась британскому онлайн-порталу The Sun, что всегда ненавидела физические упражнения, она очень стеснялась в спортзале, виной тому был лишний вес, с которым она боролась с детства. «Я всегда была самым большим ребенком в своем классе и становилась все больше по мере взросления. В школе я была известна как «толстая девочка», и это действительно было так: каждый год я становилась полнее на 6 кило. Уже тогда я страдала от болей в коленях из-за лишнего веса, он же делал меня ленивее. Я изо всех сил старалась не отставать от одноклассников на физкультуре и бегать так же быстро, как мои друзья. Но мне это не удавалось, и я чувствовала себя неловко», ¬– призналась она, добавив, что даже простая прогулка заставляла ее задыхаться, потому она всячески избегала любой физической активности.
Кроме того, уже в подростковом возрасте Тринити обнаружила, что не может контролировать размер порций еды, съедала много шоколада, печенья и пирожных. Она признается, что еще до завтрака могла съесть целый шоколадный рулет. При этом девочку никогда не травили за лишний вес, но уверенности в себе ей это не прибавляло. Ее самооценка была близка к нулю, на выпускном месяце она чувствовала себя неуместно и тогда поняла, что так больше продолжаться не может.
Не зная, с чего начать процесс похудения, девушка прикидывала, что любит больше всего. Оказалось, это музыка. Тогда Тринити купила фитнес-тренировку с хип-хоп музыкой, которую она могла бы выполнять у себя дома, в гостиной. «Моя уверенность в себе была очень низкой, потому я не хотела ходить в спортзал – мне казалось, что люди надо мной будут смеяться. Тогда я начала тренироваться дома – под танцевальную программу, записанную на диск. И мне это понравилось. Именно тогда я поняла, что упражнения могут быть веселыми», – отметила девушка.
Она призналась, что поначалу было очень тяжело, у нее быстро сбивалось дыхание, но она не сдавалась. Вскоре Тринити привыкла к этому и начала постоянно танцевать дома и вокруг него. Зажигательная музыка заряжала ее энергией, она даже не осознавала, что тренируется. Она начала с двух раз в неделю, а потом стала делать это каждый день. Также девушка отказалась от перекусов и еды на вынос, стала выбирать более здоровую пищу и избегать печенья и шоколада. Вес начал падать очень быстро. И в итоге она за несколько месяцев похудела на целых 45 килограммов. «Друзья стали говорить мне, что я выгляжу намного счастливее, и я тоже это чувствовала. Я стала гораздо энергичнее, а главное, полюбила себя», – отметила Тринити, добавив, что хочет добавить к своему графику тренировок занятия со свободными весами, чтобы стать сильнее, однако от танцев отказываться не намерена, ведь это ее страсть.
Фото: Instagram
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