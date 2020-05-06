Девушка просто начала каждый день танцевать дома и похудела на 45 кг

Не зная, с чего начать процесс похудения, девушка прикидывала, что любит больше всего. Оказалось, это музыка. Тогда Тринити купила фитнес-тренировку с хип-хоп музыкой, которую она могла бы выполнять у себя дома, в гостиной. «Моя уверенность в себе была очень низкой, потому я не хотела ходить в спортзал – мне казалось, что люди надо мной будут смеяться. Тогда я начала тренироваться дома – под танцевальную программу, записанную на диск. И мне это понравилось. Именно тогда я поняла, что упражнения могут быть веселыми», – отметила девушка.

Она призналась, что поначалу было очень тяжело, у нее быстро сбивалось дыхание, но она не сдавалась. Вскоре Тринити привыкла к этому и начала постоянно танцевать дома и вокруг него. Зажигательная музыка заряжала ее энергией, она даже не осознавала, что тренируется. Она начала с двух раз в неделю, а потом стала делать это каждый день. Также девушка отказалась от перекусов и еды на вынос, стала выбирать более здоровую пищу и избегать печенья и шоколада. Вес начал падать очень быстро. И в итоге она за несколько месяцев похудела на целых 45 килограммов. «Друзья стали говорить мне, что я выгляжу намного счастливее, и я тоже это чувствовала. Я стала гораздо энергичнее, а главное, полюбила себя», – отметила Тринити, добавив, что хочет добавить к своему графику тренировок занятия со свободными весами, чтобы стать сильнее, однако от танцев отказываться не намерена, ведь это ее страсть.

Фото: Instagram

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