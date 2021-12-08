Депутат Журова назвала плюсы конфликта между фигуристами Плющенко и Тутберидзе

Скандалы между двумя владельцами школ фигурного катания вспыхнули еще в далеком 2017 году, когда супруг Рудковской создал свое детище «Ангелы Плющенко». Тогда к нему от Тутберидзе перешло несколько учеников — Евгения обвинили в переманивании спортсменов.

Особенной остроты конфликт между владельцами школ достиг в 2020 году, когда к Плющенко пришли две талантливые фигуристки Александра Трусова и Алена Косторная, но затем они вернулись обратно к Этери.

Долгие годы взаимные претензии спортсменов друг к другу не утихают, а в последние дни к ним подключилась и супруга Плющенко Яна Рудковская. Она вступила в публичный конфликт с Татьяной Тарасовой, не согласившись с ней в том, что Тутберидзе является выдающимся тренером. «Величайшим тренером Тутберидзе станет тогда, когда у нее спортсмены будут проходить не одну Олимпиаду, а две, три, четыре», — заявила Рудковская.

Свое мнение по поводу сложившихся обстоятельств высказала депутат, а по совместительству и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее мнению, конфликт может принести пользу всей стране только в одном случае. «Я убеждена, что воевать им, конечно, просто так не нужно. Только если эта война сделает их еще крепче и медалей у нас будет еще больше. В этом случае пусть воюют», — сообщила она во время разговора с корреспондентом портала Sport24.