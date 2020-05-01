Бритни Сприс показала, как занимается спортом дома — и призналась, что делает это впервые за полгода
Бритни Спирс на своей странице в социальной сети Instagram видеоролик, в котором показала весь свой тренировочный процесс: в арсенале ее любимых упражнений – приседания с довольно легкими по виду гантелями в руках, выпады и махи, а также растяжка, дополненная асанами из йоги. Но гораздо любопытнее другое: звезда призналась, что занимается спортом в своем зале впервые за полгода.
«Дело в том, что я случайно подожгла свой спортзал. Хорошо, что сработала сигнализация, и никто не пострадал. Гантели — единственное снаряжение, которое у меня осталось», —объяснила певица причину, по которой произошел столь длительный перерыв. По ее словам, это произошло совершенно случайно – пожар начался из-за того, что в комнате были зажжены свечи.
Это признание и то, как весело и спокойно Бритни рассказала о произошедшем, сильно рассмешило ее поклонников. Видео меньше чем за сутки было просмотрено больше 4 миллионов раз. В комментариях подписчики поддержали любимую певицу и заявили, что она лучшая: «Упс, я подожгла свой спортзал! Звучит, как название новой песни», «Я тоже говорю всем, что мой спортзал сгорел, чтобы не заниматься», «Лучшее оправдание для пропуска тренировок в течение 6 месяцев», «Удивительно, она так спокойна, несмотря на то, что ее зал чуть не сгорел!», «Это очень смешно! Люблю тебя!», «Одно вытекает из другого: домашняя девушка сожгла свой зал и сказала: «Ой, я сделала это снова!», «Бритни — самый легендарный человек, которого я знаю», «Буду теперь всем говорить, что я тоже спалила свой спортзал. Это идеальное оправдание», – написали они.
Фото: Instagram
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