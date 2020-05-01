Бритни Сприс показала, как занимается спортом дома — и призналась, что делает это впервые за полгода

Бритни Спирс на своей странице в социальной сети Instagram видеоролик, в котором показала весь свой тренировочный процесс: в арсенале ее любимых упражнений – приседания с довольно легкими по виду гантелями в руках, выпады и махи, а также растяжка, дополненная асанами из йоги. Но гораздо любопытнее другое: звезда призналась, что занимается спортом в своем зале впервые за полгода.

«Дело в том, что я случайно подожгла свой спортзал. Хорошо, что сработала сигнализация, и никто не пострадал. Гантели — единственное снаряжение, которое у меня осталось», —объяснила певица причину, по которой произошел столь длительный перерыв. По ее словам, это произошло совершенно случайно – пожар начался из-за того, что в комнате были зажжены свечи.