Более 1600 человек приняли участие в фестивале спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2024

13–14 июля в столице Урала — Екатеринбурге — во второй раз прошел ежегодный фестиваль спорта для всей семьи IRONSTAR EKATERINBURG 2024. В рамках мероприятия состоялись заплывы на открытой воде, триатлонные гонки на «полужелезной» и спринтерской дистанциях, а также женский и детский забеги.

1600 участников фестиваля из 132 городов и 46 регионов России испытали себя на прочность в различных соревнованиях. В мероприятии также приняли участие и параатлеты: 20 человек с безграничными возможностями выступили на различных соревнованиях фестиваля, 8 из них преодолели триатлонную дистанцию спринт.

«Второй год подряд Екатеринбург принимает наш фестиваль, заряжает энергией, видами, архитектурой. Живописная трасса, комфортные погодные условия сделали соревнования яркими и запоминающимися для всех участников. Большая благодарность администрации города за помощь и содействие в организации», — рассказал генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

В первый соревновательный день участники фестиваля попробовали свои силы в заплывах на открытой воде. Любители спорта преодолели на выбор одну или две морские мили — 1,852 км и 3,704 км соответственно — в акватории Городского пруда и получили захватывающий опыт, бросив вызов водной стихии.

В этот день на старт вышли и юные любители спорта: 13 июля состоялись детские забеги STARKIDS. Начинающие спортсмены в возрасте от 0 до 6 лет преодолели дистанцию в 400 м, а бегуны постарше — от 7 до 12 лет — попробовали себя в забеге на 1000 м. На финише юных атлетов ждали настоящие медали, ведь каждый маленький бегун — уже победитель и чемпион.

Красивым завершением первого дня соревнований стал женский забег IRONLADY. Первыми по новой традиции забега стартовали профессиональные спортсменки из кластера «Элита», а чуть позже к ним присоединились и другие участницы забега.

Девушки преодолели 5 км по променаду вдоль набережной Городского пруда и смогли полюбоваться живописными видами на самые красивые исторические здания и современную архитектуру города. На финише спортсменок ждали медали и цветы от организаторов.

Во второй день соревнований участников ждали триатлонные гонки. Первыми на старт вышли участники соревнований на дистанции 113. Они покорили половину от «железной» дистанции триатлона: 1,93 км в рамках плавательного этапа, 90 км велогонки и 21 км во время забега. Чуть позже свои силы попробовали и участники IRONSTAR SPRINT EKATERINBURG 2024. Им предстояло поэтапно преодолеть 750 м плавания, 20 км велогонки и 5,25 км бега.

Трассы всех соревнований по традиции были проложены по самым знаковым местам города. Плавательный этап состоялся в акватории Городского пруда, велогонка — по центральным городским улицам и федеральной трассе Ново-Московского тракта с незначительным перепадом высот, а беговой этап — по живописному променаду вдоль набережной Городского пруда без набора высоты.

Результаты:

IRONSTAR 113 Мужчины

Первое место — Горланов Иван, 04:02:52 Второе место — Хазов Сергей, 04:06:53 Третье место — Ахидов Константин, 04:10:21

Женщины

Первое место — Бойкова Анна, 05:14:39

IRONSTAR SPRINT

Мужчины

Первое место — Вахрушев Александр, 01:11:26 Второе место — Ложкин Артём, 01:13:52 Третье место — Анников Валерий, 01:15:57

Женщины

Первое место — Михайлова Анна, 01:23:09 Второе место — Большакова Апполинария, 01:26:24 Третье место — Султанова Ольга, 01:29:39

SWIMSTAR DOUBLE MILE

Мужчины

Первое место — Сорокин Дмитрий, 00:50:28 Второе место — Санников Антон, 00:50:34 Третье место — Кулагин Виктор, 00:52:58

Женщины

Первое место — Соколова Екатерина, 00:50:32 Второе место — Бойкова Анна, 00:59:11 Третье место — Сугробова Екатерина, 01:01:18

SWIMSTAR ONE MILE

Мужчины

Первое место — Рахимов Илья, 00:24:53 Второе место — Брума Андрей, 00:26:28 Третье место — Шалыгин Андрей, 00:26:38

Женщины

Первое место — Романенкова Александра, 00:25:40 Второе место — Рахимова Марина, 00:28:02 Третье место — Борщевская Елена, 00:30:51

IRONLADY

Первое место — Шарикова Ульяна, 18:33 Второе место — Левина Дарья, 18:38 Третье место — Шабалина Ксения, 19:19