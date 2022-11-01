Боец MMA Писарев скончался из-за отравления арбузом

Сегодня стало известно о смерти финалиста чемпионата Европы по ММА Александра Писарева. Спортсмен умер во сне в возрасте 33 лет, не дождавшись приезда скорой помощи.

В команде Писарева утверждают, что мужчина не страдал хроническими заболеваниями. Как сообщает lenta.ru со ссылкой на источник, причиной смерти бойца ММА стало отравление арбузом. К слову, на плохое самочувствие и боли в животе жаловалась и супруга Александра. Сейчас девушка находится в больнице под присмотром врачей.

Напомним, что Писарев выступал на турнирах промоушенов RCC и Fight Nights. В 2020 году у спортсмена состоялся последний поединок, где он уступил соотечественнику Максиму Усояну.

Фото: GIUSEPPE CACACE/ East News