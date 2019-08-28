Блогер занималась экстремальной йогой на камеру и сорвалась с 25-метровой высоты

Алекса, проживающая в мексиканском штате Нуэво-Леон, решила записать видео, как она выполняет сложную позу йоги на балконе. Но желание записать видео, которое взорвет социальные сети, обернулось для нее настоящей трагедией, передает британское издание Daily Mail.

Чтобы выполнить асану, девушка решила использовать в качестве опоры ограждение балкона собственной квартиры, расположенной на 6 этаже. На снимке, снятом за несколько минут до происшествия, видно, как она балансирует вниз головой, опираясь лишь на руки, которыми и держится за ограждение. Но балансирование на самом краю завершилось тем, что она в конце концов сорвалась и пролетела 25 метров.