Блогер занималась экстремальной йогой на камеру и сорвалась с 25-метровой высоты

Алекса, проживающая в мексиканском штате Нуэво-Леон, решила записать видео, как она выполняет сложную позу йоги на балконе. Но желание записать видео, которое взорвет социальные сети, обернулось для нее настоящей трагедией, передает британское издание Daily Mail.
Чтобы выполнить асану, девушка решила использовать в качестве опоры ограждение балкона собственной квартиры, расположенной на 6 этаже. На снимке, снятом за несколько минут до происшествия, видно, как она балансирует вниз головой, опираясь лишь на руки, которыми и держится за ограждение. Но балансирование на самом краю завершилось тем, что она в конце концов сорвалась и пролетела 25 метров.
В результате падения девушка получила сложные переломы конечностей и серьезную травму черепа, но чудом осталась жива. Прибывшие на место происшествия медики доставили Алексу в больницу, где она перенесла 11-часовую операцию, во время которой врачи сделали практически невозможное.
По последним данным, молодая мексиканка находится в критическом состоянии. Медики заявляют, что, если она выживет, в ближайшие три года вряд ли сможет ходить. Родные девушки просят пользователей соцетей сдать кровь для их дочери и молиться о ее выздоровлении.
Прокуратура расследовала инцидент, в результате которого было установлено, что падение было несчастным случаем, а также то, что девушка долгое время играла с огнем, неоднократно демонстрируя опасные трюки на своем балконе ради лайков в социальных сетях.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!