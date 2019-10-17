Бесплатный визит в спортзал помог женщине изменить жизнь и сбросить 63 кг

Женщина поделилась своей историей с британским онлайн-порталом Daily Mail. По ее словам, она начала бесконтрольно есть, чтобы заглушить чувство вины, которое испытывала из-за диагноза «аутизм», поставленного ее сыну в 2008 году. «Я была пронизана чувством вины и хотела, чтобы кто-то меня тоже обвинял, именно тогда мой вес, и так не слишком здоровый, окончательно вышел из-под контроля», — добавляет она.

Из-за того, что женщина все время сидела дома с сыном, она чувствовала себя «постоянно больной», потому постоянно ела и ела, преимущественно пироги, булочки, пиццу, сладости — была буквально зациклена на еде. Суточная калорийность ее рациона составляла 3000 ккал при рекомендованном для женщин максимуме в 2000 ккал. Сью начинала свой день с белого хлеба и бисквита, за которым следовал бутерброд и шоколадный батончик на обед, а затем на ужин шли сливочная паста и чесночный хлеб, а еще были перекусы печеньем. И это не считая горячих блюд.