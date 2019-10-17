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Бесплатный визит в спортзал помог женщине изменить жизнь и сбросить 63 кг

Сью Хенман, с 20 лет страдавшая от ожирения и ежедневно съедавшая 3000 калорий, похудела вдвое, после того как решила воспользоваться бесплатным приглашением на пробную тренировку в спортзале, которую она получила во время похода по магазинам.

Женщина поделилась своей историей с британским онлайн-порталом Daily Mail. По ее словам, она начала бесконтрольно есть, чтобы заглушить чувство вины, которое испытывала из-за диагноза «аутизм», поставленного ее сыну в 2008 году. «Я была пронизана чувством вины и хотела, чтобы кто-то меня тоже обвинял, именно тогда мой вес, и так не слишком здоровый, окончательно вышел из-под контроля», — добавляет она.

Из-за того, что женщина все время сидела дома с сыном, она чувствовала себя «постоянно больной», потому постоянно ела и ела, преимущественно пироги, булочки, пиццу, сладости — была буквально зациклена на еде. Суточная калорийность ее рациона составляла 3000 ккал при рекомендованном для женщин максимуме в 2000 ккал. Сью начинала свой день с белого хлеба и бисквита, за которым следовал бутерброд и шоколадный батончик на обед, а затем на ужин шли сливочная паста и чесночный хлеб, а еще были перекусы печеньем. И это не считая горячих блюд.

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Фото: facebook

Женщина признается, что ей понадобился год, чтобы смириться с диагнозом сына, но к тому времени ее пищевые привычки уже вышли из-под контроля и вес увеличился на 38 килограммов. «Я извиняла себя за свой размер, оправдываясь тем, что слишком занята, чтобы сесть на диету или приготовить здоровую еду. Я была полной мамой с двумя детьми и все время тратила на то, чтобы ухаживать за ними». Но в скором времени вес стал сказываться на ее здоровье и настроении. Она едва могла встать с дивана, всегда была хмурой, суставы болели.

Спасением от ожирения стал бесплатный пропуск в спортзал на один день, который Сью подарили во время шопинга. И, к своему собственному удивлению и удивлению близких, она начала тягать железо и активно тренироваться.

«Моя жизнь изменилась с того момента. Поначалу было очень тяжело, я чувствовала, что ничего не умею, но через несколько месяцев я была в диком восторге. Ходила в зал сначала раз в неделю. Потом наняла личного тренера, пересмотрела свою диету». И ее труд оказался ненапрасным, вес стал снижаться. Сейчас Сью занимается на тренажерах, делает кардио и посещает групповые занятия. Женщина признается, что войти в спортзал было очень тяжело, но затем она решила рискнуть и оформила абонемент, но оно того стоило — за два года Сью сбросила 63 килограмма.

«Я чувствую себя совершенно новым человеком, — признается Сью. — Потеряв вес, я вернула уверенность в себе. Мне только что исполнилось 40 лет, и это еще раз доказывает, что никогда не поздно изменить свою жизнь».

Фото: vostock-photo, facebook

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