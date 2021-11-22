Авербух жестко ответил на критику в адрес фигуристов Дэвис и Смолкина: «Мерить оценки не имеет смысла»

Глеб и Диана заняли первое место на Кубке Варшавы, который проходил в Польше. Победа фигуристов вызвала большое недовольство у американского журналиста. Он заявил, что причиной тому послужил тот факт, что Диана Дэвис является дочерью тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Свой комментарий происходящему решил дать Илья Авербух. Заслуженный мастер спорта считает, что слова Лиса в адрес Смолкина и Дэвис необоснованны. «В этом сезоне Дэвис и Смолкин показывают хорошую готовность, на этапах Гран-при получали очень хорошие оценки, являются претендентами на третью путевку на Олимпийские игры», — заявил 47-летний фигурист.

По его мнению, Дэвид Лис своей критикой и обвинениями пытается добиться всемирного внимания. «Высказывания журналистов направлены только на то, чтобы через наших спортсменов сказать о себе миру. Никакой основы под собой они не имеют», — убежден Илья Авербух.

Сам он поддерживает фигуристов и отмечает их особый творческий подход к каждому выступлению. «Надо отметить, что Диана и Глеб в этом сезоне сделали огромный скачок вперед. Подготовили интересную программу, новый ритм-танец, прибавляют от турнира к турниру. Поэтому оценки судей заслужены, но у каждого турнира есть своя базовая оценка, поэтому мерить оценки на турнирах, достаточно разных по статусу, не имеет смысла», — высказывает свое мнение Авербух.