Алине Кабаевой вручили «спортивный Оскар» в Милане

Одним из главных вкладов Кабаевой стал благотворительный международный детский фестиваль «Алина», который проводится ежегодно, начиная с 2009 года. Этот фестиваль считается одним из наиболее важных и масштабных мероприятий в мире художественной гимнастики, что отметили организаторы.

Кабаева не первая российская спортсменка, которая удостоилась такой награды — ранее обладателями становились двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева и олимпийский чемпион Сергей Бубка.

Кроме того, такую премию получали футболист Пеле и легендарный боец, бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.