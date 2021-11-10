Алине Кабаевой вручили «спортивный Оскар» в Милане
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Фото: Dmitriy Purtov/Russian Look
В Милане Алина Кабаева получила престижную награду фестиваля Международной федерации спортивного кино и телевидения — Sport Movies & TV 2021, которую также называют «спортивным Оскаром», намекая на статусность премии. Об этом сообщается на сайте организаторов.
Кабаева получила премию под названием «Венок почета» — так оценили значительный вклад спортсменки в популяризацию спорта и продвижение культурных и этических ценностей.
Торжественная церемония вручения состоялась в Милане 9 ноября.
Одним из главных вкладов Кабаевой стал благотворительный международный детский фестиваль «Алина», который проводится ежегодно, начиная с 2009 года. Этот фестиваль считается одним из наиболее важных и масштабных мероприятий в мире художественной гимнастики, что отметили организаторы.
Кабаева не первая российская спортсменка, которая удостоилась такой награды — ранее обладателями становились двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева и олимпийский чемпион Сергей Бубка.
Кроме того, такую премию получали футболист Пеле и легендарный боец, бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.
Фото: Global Look press