Алина Загитова рассказала, что думает о продолжении своей спортивной карьеры
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Фото: Instagram @azagitova
Алина Загитова призналась, что после победы на Олимпийских играх ее жизнь не сильно изменилась. Да, заметно прибавилось внимания и давления со стороны СМИ и аудитории в соцсетях. Именно это внимание мешало работе. «Ты не можешь уже тренироваться с холодной головой и с холодной головой выходить на соревнования. Куча эмоций. Утром идти на тренировку, а ты ничего не можешь делать. В принципе, те же тренировки, но это было сложно для меня», — рассказала Алина Olympics.
По ее словам, самый сложный период в карьере пришелся на время после выступлений в Милане. Загитова признается, что была сильно расстроена, но сумела взять себя в руки — прежде всего с помощью родителей. «Мама даже на тренировках всегда так говорила: тебе нужно потренироваться еще, сходить на растяжку. Хотя можно было сразу пойти домой, потому что поздно. Но она — нет, говорила, это нужно сделать, и, наверное, эту черту характера мне передала», — сказала Алина. Сейчас Загитова не выступает на крупных чемпионатах, так как считает, что ее физическая форма не соответствует такому уровню. При этом о том, чтобы закончить карьеру в спорте, речи нет. Нет, впрочем, и конкретных планов на спортивное будущее.
«Мне всегда было интересно тренировать, но для этого нужно очень много нервов. Поживем — увидим», — говорит Алина Загитова. Ее цель на данный момент — «делать свою работу хорошо». Алина призналась, что ей действительно нравится работать на телевидении.
Фото: Instagram Алины Загитовой