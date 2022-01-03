Алина Загитова рассказала, что думает о продолжении своей спортивной карьеры

По ее словам, самый сложный период в карьере пришелся на время после выступлений в Милане. Загитова признается, что была сильно расстроена, но сумела взять себя в руки — прежде всего с помощью родителей. «Мама даже на тренировках всегда так говорила: тебе нужно потренироваться еще, сходить на растяжку. Хотя можно было сразу пойти домой, потому что поздно. Но она — нет, говорила, это нужно сделать, и, наверное, эту черту характера мне передала», — сказала Алина. Сейчас Загитова не выступает на крупных чемпионатах, так как считает, что ее физическая форма не соответствует такому уровню. При этом о том, чтобы закончить карьеру в спорте, речи нет. Нет, впрочем, и конкретных планов на спортивное будущее.