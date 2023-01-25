Александра Трусова ответила на критику в свой адрес

Александра Трусова навсегда вошла в историю спорта как девушка, совершившая революцию в фигурном катании. Когда-то именно она показала всему миру, что женщины также могут выполнять четверные прыжки. С тех пор к персоне спортсменки приковано повышенное внимание, и оно бывает разным: как негативным, так и позитивным.

В новом интервью для канала «Говорит Инсайт» Трусова ответила всем критикам. По словам девушки, поначалу ее очень задевали высказывания хейтеров, но затем она перестала обращать внимание на них.

«Кому-то ногти мои не нравятся. А мне нравятся. В 13 лет меня задевала критика. Читала и думала, почему так пишут. Сейчас абсолютно спокойно отношусь. Их мнение, пусть пишут», — высказалась фигуристка.

Также двукратная чемпионка мира среди юниоров обратилась к своим поклонникам и поблагодарила их за поддержку. Трусова рассказала, что у нее есть множество фан-групп со всего мира, которые не устают ее радовать.

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