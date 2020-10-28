70-летний «человек-паук» покорил Сеть опасным трюком

Как пишет издание «Московский комсомолец», это только часть трюка Андроныча. Его фишка — спуститься головой вниз.

Пенсионер спустился со столба «Перья», который считается одним из самых сложных для покорения, используя опасную технику «шкуродер». Этот прием выполняется на руках и головой вниз. Когда мужчина достиг земли, зрители аплодировали ему с восторгом.

Дидух несколько раз появлялся на страницах западных газет. Очарованные альпинистом авторы статей в The New York Times и Daily Mail с восхищением сравнили умение альпиниста с ловкостью Питера Паркера.