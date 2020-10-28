70-летний «человек-паук» покорил Сеть опасным трюком
70-летний мужчина стал знаменит не только в России, но и в других странах. Альпинисты называют его Дед Андроныч. Дидух много лет занимается столбизмом. Это движение родилось благодаря любителям свободного стиля скалолазания.
Пенсионер увлекся скалолазанием в 15 лет. В 2020 году он показал один из своих трюков в Национальном парке «Красноярские Столбы». «Выход» альпиниста засняли на видео. На кадрах мужчина без какого-либо специального снаряжения или подстраховки заполз на столб высотой в 42 метра, это можно сравнить с 14-этажным домом.
Как пишет издание «Московский комсомолец», это только часть трюка Андроныча. Его фишка — спуститься головой вниз.
Пенсионер спустился со столба «Перья», который считается одним из самых сложных для покорения, используя опасную технику «шкуродер». Этот прием выполняется на руках и головой вниз. Когда мужчина достиг земли, зрители аплодировали ему с восторгом.
Дидух несколько раз появлялся на страницах западных газет. Очарованные альпинистом авторы статей в The New York Times и Daily Mail с восхищением сравнили умение альпиниста с ловкостью Питера Паркера.
Фото и видео: YouTube / ViralHog, pexels.com
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