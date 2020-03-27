43-летняя женщина, выглядящая вдвое моложе своего возраста, рассказала, как поддерживает форму в изоляции

Точеная фигура Джолин – предмет зависти многих. Женщина часто публикует в социальной сети Instagram снимки из повседневной жизни, и под каждым постом ее спрашивают, как ей удается сохранить столь потрясающую форму. Как отметил британский онлайн-портал The Sun, особенно актуальным этот вопрос стал сейчас, когда многие находятся на карантине, а спортзалы закрыты на замок.

Наконец Джолин решила ответить всем сразу и поделилась, как она тренируется, находясь в изоляции. Ее домашняя кардиотренировка занимает всего 30 минут. «Это интенсивная тренировка, которая помогает оставаться в прекрасной форме, несмотря на то, что вы заперты в четырех стенах», – пояснила она.