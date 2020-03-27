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43-летняя женщина, выглядящая вдвое моложе своего возраста, рассказала, как поддерживает форму в изоляции

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Американка Джолин Диас буквально бросила вызов возрасту: ее 43-летнюю женщину часто принимают за сестру ее дочери-подростка.

Точеная фигура Джолин – предмет зависти многих. Женщина часто публикует в социальной сети Instagram снимки из повседневной жизни, и под каждым постом ее спрашивают, как ей удается сохранить столь потрясающую форму. Как отметил британский онлайн-портал The Sun, особенно актуальным этот вопрос стал сейчас, когда многие находятся на карантине, а спортзалы закрыты на замок.

Наконец Джолин решила ответить всем сразу и поделилась, как она тренируется, находясь в изоляции. Ее домашняя кардиотренировка занимает всего 30 минут. «Это интенсивная тренировка, которая помогает оставаться в прекрасной форме, несмотря на то, что вы заперты в четырех стенах», – пояснила она.

В активную программу входят разминка, заминка и 2 круга функциональных упражнений с собственным весом или с фитнес-резинкой. Каждое упражнение выполняется в течение одной минуты. «Моя форма не идеальна, и я не личный тренер – я просто хочу показать вам своим примером, как легко это», – написала она в своем посте. Пользователи по достоинству оценили желание Джолин поделиться своей фитнес-рутиной и особенно похвалили ее за то, что она не пыталась вместе в видео прорекламировать или продать домашнюю тренировочную программу. Один из подписчиков написал: «Со всеми этими платными приложениями для занятий спортом стало очень трудно, все хотят денег. Спасибо, что помогаете нам в эти непростые времена и не пытаетесь коммерциализировать свою красоту и знания». Другой добавил: «Я просто наблюдал за тем, как вы тренируетесь и уже устал, но не от того, что переделал много дел. А вы даже не запыхались. Довольно впечатляюще, Джолин, для красивой молодой 40-летней леди». «Спасибо за вдохновение, я собираюсь попробовать вашу тренировку», ¬– написал третий.

Джолин также рассказала, как ей удается так потрясающе выглядеть: «Я веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом, редко пью алкоголь и высыпаюсь каждую ночь. А также неукоснительна ухаживаю за кожей и не забываю умываться утром и вечером, начиная с юности». Еще одним секретом молодости калифорнийки является обязательное использование солнцезащитных средств даже в пасмурные или дождливые дни.

Фото: Instagram

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