4 упражнения для восстановления формы после родов — вам нужна только детская коляска

Второе упражнение – приседания с последующим выпрыгиванием из него. По словам Лидии, они имеют взрывную силу, улучшая при этом силу верхней и нижней частей тела. «Используйте коляску для равновесия, задействуйте корпус и подталкивайте пятки. Колени должны быть мягкими при приземлении. Тем, у кого слабые мышцы тазового дна, лучше ограничиться простыми приседаниями», – пояснила тренер. Третье – ягодичные мосты. Их выполнять можно как в парке, так и дома. Лягте на спину, поставьте ступни на подножку коляски, поднимите и напрягите ягодицы и оставайтесь в таком положении в течение 3 секунд, затем снова опустите их на пол. Четвертое упражнение – приседания. Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч. Затем дотянитесь до ручки коляски, вдохните и опустите корпус вниз, держа мышцы напряженными. Спина должна быть прямой, вес сконцентрирован на пятках.

Фото: depositphotos

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