21 июля в Екатеринбурге состоится женский забег IRONLADY

В эту пятницу, 21 июля, в Екатеринбурге впервые состоится женский забег IRONLADY. Мероприятие проводится в рамках крупномасштабного фестиваля спорта IRONSTAR. Цель IRONLADY – собрать женское спортивное сообщество вместе и сделать его частью большого праздника спорта.

«Дистанция забега – 5 км, выбрана неслучайно: для кого-то это отличное начало участия в беговых соревнованиях и настоящее преодоление себя, а для кого-то это дистанция, на которой можно поставить свой рекорд по скорости», - рассказали порталу «Страсти» организаторы спортивного события.

Действительно, IRONLADY объединяет женщин всех возрастов. Участницы спортивного мероприятия привлекают к участию в нем не только своих подруг, но и близких родственников – так, женщины начинают бегать поколениями. Известно, что с текущего года организаторы расширили возрастной диапазон, чтобы привлекать к спорту девушек как можно раньше. Теперь принять участие в женском забеге смогут девушки от 14 лет.

«Я бы хотела пробежать этот забег со своей дочерью!» - поделилась одна из участниц, и запрос был услышан.

В забеге также примут участие параатлетки – девушки с безграничными возможностями.

Развитие инклюзивного спорта – важная часть стратегии развития IRONSTAR. Маршрут женского забега в Екатеринбурге в эту пятницу пройдет по набережной Городского пруда. По словам организаторов, каждая леди получит розу, добежав до финиша, а также памятную авторскую медаль. Кроме того, в стартовый пакет входит яркая футболка, ожидаются подарки от партнеров.

«Первые три места торжественно награждаются на сцене и получают дополнительные медали и подарки от партнеров. Вечерний пятничный забег IRONLADY – это встреча с единомышленницами и чувство удовлетворения от преодоления себя на финише», - заключили организаторы спортивного события.

Начало в 18:00. Регистрация по ссылке.