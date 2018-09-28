16-летняя фигуристка Алина Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой

Сегодня из немецкого города Оберстдорфа были получены отличные спортивные новости: в ходе предсезонного турнира российская фигуристка Алина Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой в женском одиночном катании.

16-летняя спортсменка установила мировые рекорды: стала первой в короткой программе, набрав 79,93 балла, прекрасно выступила в произвольной программе, набрав 158,50 быллов, и по сумме прокатов получила 238,43 балла.

Обладательница золотой олимпийской медали в одиночном катании и серебряной олимпийской медали в командных состязаниях, чемпионка Европы и победительница финала Гран-при прошлого сезона демонстрирует отличную форму и в этом сезоне.

Поздравляем и гордимся!

Фото: globallookpress