«Зеркало — повод, настоящая причина глубже»: почему попавший в ДТП Блиновский избил водителя авто

«ДТП началось из-за сбитого бокового зеркала, но психологически конфликт почти никогда не про саму «железку». Зеркало — это повод, а настоящая причина глубже: накопленный стресс, потеря контроля, унижение. Жена в колонии за неуплату налогов почти на миллиард. Недвижимость и счета на полтора миллиарда — арестованы. Если смотреть со стороны, это падение, как при крушении самолёта. Если разбираться с тем, что происходит внутри — жизнь, которая раскололась на куски. И тогда обычное ДТП становится последней каплей. Как если в доме, где и так течёт крыша и регулярно гаснет свет, кто-то вдруг выбьет ещё и стекло. Здесь видна дезадаптация — очень телесное ощущение: когда силы на исходе, и даже мелочь проживается как катастрофа», — высказался психолог.