«Зеркало — повод, настоящая причина глубже»: почему попавший в ДТП Блиновский избил водителя авто
Алексей Блиновский угодил в ДТП на Шаболовке. После аварии в СМИ появились кадры, на которых муж блогерши избивает водителя авто. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский сообщил, что Блиновский сорвался из-за пережитого стресса и скандала с женой.
«ДТП началось из-за сбитого бокового зеркала, но психологически конфликт почти никогда не про саму «железку». Зеркало — это повод, а настоящая причина глубже: накопленный стресс, потеря контроля, унижение. Жена в колонии за неуплату налогов почти на миллиард. Недвижимость и счета на полтора миллиарда — арестованы. Если смотреть со стороны, это падение, как при крушении самолёта. Если разбираться с тем, что происходит внутри — жизнь, которая раскололась на куски. И тогда обычное ДТП становится последней каплей. Как если в доме, где и так течёт крыша и регулярно гаснет свет, кто-то вдруг выбьет ещё и стекло. Здесь видна дезадаптация — очень телесное ощущение: когда силы на исходе, и даже мелочь проживается как катастрофа», — высказался психолог.
Станислав Самбурский
Мужской сценарий боли
По словам эксперта, женщина проживает слом через слёзы. Мужчина — через кулак. Вместо признания «я устал» — бравада, вместо слова «больно» — драка.
Мы слышим в песнях женские истории: «Я сломалась, но встану, я сильная, я ещё взлечу». Мужская версия крайне редко звучит в словах, но её видно в новостях.
«Тело никогда не врёт. Оно выдаёт то, что мы прячем за улыбкой, за каской, за громкими словами. Мужчина может казаться сильным, но если внутри шторм — любая мелочь снаружи превратится в настоящую бойню. История Блиновского — это не только про суды и деньги. Это про то, что бывает, когда рушится привычный каркас жизни. Мы видим внешнее проявление — драка на дороге, а внутри это — крик о том, что невозможно больше держать. И пока не признаешь усталость и боль, всё вокруг будет отражать только одно: «Моя жизнь разбита»», — резюмировал Станислав.
