Зазвездился? Психолог оценил мотивы поведения певца SHAMAN по его одной фразе

В Сети появилось видео с концерта певца SHAMAN (Ярослава Дронова), во время которого он благодарит мать, «подарившую его России». Фраза артиста спровоцировала споры среди подписчиков: многие из них обвинили Ярослава в звездной болезни. Однако, посмотрев ролик, психолог Станислав Самбурский не нашел признаков вызывающего поведения артиста. Более того, он считает, что высказывание Ярослава стало «милым жестом внимания к родному человеку». Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

««Спасибо, что ты подарила меня России», — фраза, которая без контекста звучит крайне самовлюблённо. Если рассматривать её изолированно, можно сделать вывод, что у Ярослава закружилась голова от успеха и звёздная болезнь даёт о себе знать. Человек на пике успеха часто начинает воспринимать себя как «дар небес» для общества, говорить о себе в третьем лице и перестаёт ограничивать себя в самовосхвалении. Однако важно учитывать контекст. На видео видно, что Дронов обращается к своей маме в окружении десятков камер. Мама певца — не публичная персона, и такое внимание, конечно, её смущает. Но гордость за достижения сына не позволяет ей сбежать из кадра. В такой момент сын может сказать маме самые пафосные слова, ведь его признание безгранично. Глядя на видео, становится понятно, что это не устойчивая позиция «я — звезда и дар небес», а, скорее, эмоциональная реакция в момент триумфа, которым он хочет поделиться с самым близким человеком. Да, выглядит пафосно, но в то же время это очень милый и трогательный жест внимания к родному человеку», — высказался психолог.

По словам эксперта, за любым успехом рано или поздно следует спад популярности, и у творческой личности кризис почти неизбежен. Когда вчера артист был нарасхват и появлялся на обложках журналов, а сегодня он остается с единственным концертом в провинциальном ДК, то у него начинаются проблемы. Это момент переоценки ценностей и поиска нового смысла в жизни.

«Успех — явление временное. Чтобы оставаться на волне, нужно уметь адаптироваться к изменениям. Например, Филипп Киркоров работает как сумасшедший, чтобы удержаться на гребне. Если Ярослав будет морально готов к тому, что в какой-то момент его популярность может угаснуть и ему потребуется творческий перезапуск, он сможет избежать серьёзных эмоциональных проблем», — резюмировал психолог.