«Заботится через призму своих комплексов»: психолог о походах Борисовой и ее дочки к косметологу

Дана Борисова не скрывает, что часто посещает косметологов и экспериментирует со своей внешностью. Более того, вместе с ней меняет имидж и 16-летняя дочь. Сначала родственницы принимали «Оземпик» — препарат для диабетиков, позволяющий похудеть, а затем Дана отвела дочь к косметологу и сделала ей «углы Джоли». Психолог Константин Сибитев считает, что Борисова транслирует свои страхи и неуверенность 16-летней Полине. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

Почему Дана разрешает подростку эксперименты над внешностью, на которые решается не каждый взрослый?

В современном мире, где внешность превратилась в своего рода валюту, подход Даны к воспитанию своей дочери можно назвать довольно прогрессивным, хотя и немного пугающим. В 16 лет, когда подростки только начинают разбираться в себе и окружающем мире, Полина уже уверенно шагает по красной дорожке внешних трансформаций. Психологически этот подход можно объяснить материнской потребностью контроля и желанием быть «в теме». В данном случае разрешение на такие эксперименты может стать своеобразной «страховкой», чтобы дочь не прибегла к более радикальным и рискованным действиям, находящимся вне зоны материнского влияния. Ведь, как говорит сама Дана, подростки будут пробовать новое, независимо от одобрения взрослых», — высказался психолог.

Права ли телеведущая? Чем опасна ее вседозволенность?

«На первый взгляд, разрешение подростку пройти через такие серьезные процедуры выглядит крайне спорно. Но Дана утверждает, что все сделано под ее присмотром и у профессионала, что в некоторой степени снимает напряжение. Однако, как известно, дорога в ад вымощена благими намерениями. Вседозволенность, даже под прикрытием заботы, может привести к тому, что Полина будет оценивать себя только через призму внешности и общественных стандартов красоты. Еще проблема в том, что такие действия могут закрепить у подростка идею, что внешний вид важнее всего. В таком случае Полина рискует вырасти с убеждением, что все проблемы можно решить косметологическим вмешательством», — заявил эксперт.

Можно ли сказать, что Дана пытается проиграть свои комплексы на дочке?

«Это предположение вполне обоснованно. Борисова не скрывает, что она сама проходила через различные косметологические процедуры, и теперь, похоже, решила поделиться этим опытом с дочерью. Возможно, таким образом она пытается сделать Полину той «идеальной версией» себя, которой ей самой когда-то не удалось стать. Здесь можно заметить явный перекос: вместо того, чтобы помочь дочери развить чувство собственного достоинства и уверенности в себе, Борисова подсознательно транслирует свои страхи и неуверенность. Это, конечно, не значит, что Дана желает своему ребенку зла, но, возможно, она не осознает, что таким образом передаёт дочери свои собственные комплексы, нереализованные амбиции и, как я уже упомянул, неуверенность в себе», — считает Константин.

Итак, что мы имеем?

«Телеведущая, которая искренне заботится о своей дочери, но делает это через призму собственных комплексов, неуверенности в себе и общепринятых стандартов красоты. В результате Полина получает не только «углы Джоли», но и багаж, с которым ей придется разбираться с психологом всю оставшуюся жизнь. Остается надеяться, что на очередном приеме Полина не попросит «еще один укол», а вместо этого Дана решит отвезти дочь к хорошему психологу, чтобы помочь ей найти собственные пути к внутреннему и внешнему равновесию», — резюмировал психолог.