«За счет этого образ теряет силу»: стилист указала на главную ошибку в нарядах Алсу

Певица Алсу стала самой обсуждаемой персоной 2024 года. Она развелась с мужем, вернулась на сцену и к светской жизни. Изучив снимки певицы, стилист Ксения Густова отметила утонченность ее образов и женственность. При этом Ксения считает, что Алсу не всегда выбирает актуальные фасоны одежды. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Алсу на протяжении многих лет остается верна своему вкусу и предпочтениям в стиле. И тут на первый план, конечно, выходит подчеркнутая женственность. Одни из ключевых элементов ее образов – это объемные воланы, рюши, женственные вечерние платья, шелковые комбинации. На мой взгляд, артистка отлично понимает ресурс своей внешности, очевидно, следит за фигурой, которая является ее сильной стороной, и деликатно этим преимуществом пользуется, открывая красивые руки, подчеркивая ключицы и зону декольте», — высказалась Ксения.

Еще одна из часто встречающихся вещей в гардеробе Алсу – это пиджаки. На кадрах из повседневности видно, что Алсу любит комфортную одежду – джинсы, майка, пиджак, удобные сандалии, дорогая сумка и минимум украшений. Кстати, в аксессуарах певица отдает предпочтение люксовым брендам — сумки Hermes, серьги Chanel, браслеты Cartier и часы от именитых мировых производителей.