«За счет этого образ теряет силу»: стилист указала на главную ошибку в нарядах Алсу
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Певица Алсу стала самой обсуждаемой персоной 2024 года. Она развелась с мужем, вернулась на сцену и к светской жизни. Изучив снимки певицы, стилист Ксения Густова отметила утонченность ее образов и женственность. При этом Ксения считает, что Алсу не всегда выбирает актуальные фасоны одежды. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».
«Алсу на протяжении многих лет остается верна своему вкусу и предпочтениям в стиле. И тут на первый план, конечно, выходит подчеркнутая женственность. Одни из ключевых элементов ее образов – это объемные воланы, рюши, женственные вечерние платья, шелковые комбинации. На мой взгляд, артистка отлично понимает ресурс своей внешности, очевидно, следит за фигурой, которая является ее сильной стороной, и деликатно этим преимуществом пользуется, открывая красивые руки, подчеркивая ключицы и зону декольте», — высказалась Ксения.
Еще одна из часто встречающихся вещей в гардеробе Алсу – это пиджаки. На кадрах из повседневности видно, что Алсу любит комфортную одежду – джинсы, майка, пиджак, удобные сандалии, дорогая сумка и минимум украшений. Кстати, в аксессуарах певица отдает предпочтение люксовым брендам — сумки Hermes, серьги Chanel, браслеты Cartier и часы от именитых мировых производителей.
«Один из нюансов образов артистки — не всегда актуальные и современные фасоны одежды или вещи, которые не совсем комплементарны выдающимся природным данным певицы. В обоих случаях на Алсу черные костюмные жилеты, но при этом первый образ выглядит современно, а второй – не отвечает духу времени. И дело тут в крое жилетов: у первого – актуальный фасон, а второй из-за лацканов, пошива в верхней части и цепи на пуговицах – выглядит устаревшим, за счет этого образ теряет свою силу. Но, конечно, самым главным в стиле Алсу – остается сама певица и ее внешние данные, которые, безусловно, вытягивают практически любой, даже не самый удачный, наряд. В этом сила и преимущество артистки», — резюмировала стилист.