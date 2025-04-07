«За многие образы поставила бы двойки»: что не так со стилем выбирающей люкс Собчак

По словам Надежды, у Ксении приглушенный, светлый цветотип внешности. Такой цветотип имеет много ограничений. Используя данную цветовую палитру и варьируя цвета, необходимые для своего имиджа, Ксения может создать весьма привлекательные образы, представляющие ее достойно. Однако во многих образах Ксения игнорирует природные данные, она «играет не за свою команду, забивает голы сама себе»...

«Когда она появляется в закрытых, весьма чопорных черных платьях в сочетании со слишком ярким для себя красным цветом, с красной помадой (которая ей не идет!), то весь наряд просто сливается с ней по цвету и выглядит безвкусным. То же относится и к слишком теплым, золотым цветам. Возникает ощущение, что эти образы просто случайны. Приходит мысль, что Ксения подбирает одежду и очки просто по настроению, не задумываясь об имидже, о необходимости достойно подать себя, свой статус общественного деятеля, телеведущей и умной женщины… За многие демонстрируемые ей образы я бы поставила Ксении тройки и двойки (из пяти). Ясно одно, Ксения не озадачена скрупулёзным, продуманным выбором одежды для себя, считает это второстепенным. Учитывая ее возраст — возраст полного расцвета, при ее хорошем росте, хорошо сложенной фигуре, а, следовательно, широких возможностях варьирования нарядов и фасонов, хотелось бы видеть ее более элегантной. Необходимо отойти от безвкусицы и непродуманности, что может помочь ей успешно решать жизненные задачи и добиваться целей», — считает Надежда.

Коробцева посоветовала журналистке сформировать индивидуальный стиль, обратить внимание на классику с элементами романтики. Также, по мнению эксперта, Ксении подойдут образы из авангардной, модной темы или эпатажные наряды, но без клоунады. Для журналистской работы — использовать деловой, джинсовый или стиль спорт-шик, но не соединять их в одном образе, для светских мероприятий — коктейльные или длинные вечерние платья с подчеркнутой линией талии. В соответствии с пропорциями ей хорошо подойдет креативная многослойность, которая подчеркнет по-своему ее изящество.