«Юлия вполне во вкусе Павла»: сможет ли Дуров создать семью с 25-летней Вавиловой

Павел Дуров уже год состоит в отношениях с Юлией Вавиловой. На днях бизнесмен устроил девушке вечеринку в честь 25-летия, сделал подарок за 4,2 млн и заказал ванну тирамису. Несмотря на открытую демонстрацию чувств, сваха Анна Осипова усомнилась, что Дуров отправится в ЗАГС с молодой избранницей — шансы Павла создать с ней семью 50/50. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Давайте будем честны: если бы это была маленькая, пухленькая женщина с двумя детьми от предыдущих браков – тогда можно было бы задаваться подобным вопросом. Но Юлия вполне во вкусе Павла, потому что он мужчина, а 99% мужчин любят глазами и реагируют на внешность женщины, предпочитая узнавать ее внутренний мир уже после того, как она очаровала его внешне. Безусловно, в ней есть качества, которые нравятся Дурову: упертая, красивая, однозначно, сильная личность, которая привыкла окружать себя красотой и комфортом, при этом находиться в центре внимания. Она производит впечатление женщины, которую мало чем можно удивить, а роскошные подарки Павла она принимает, как должное. Возможно, это только впечатление, и оно ошибочное. Но тем не менее, это так. Доведет ли Юлия Павла до ЗАГСа? 50/50. Дуров вполне уже «перебесился» и, возможно, ему уже хочется свить гнездо, все-таки, год отношений – это уже что-то вполне осязаемое и не исключено, что он пригласит девушку под венец», — высказалась сваха.

В то же время Анна отметила, что Павел — человек, которому свойственно сомневаться в своих действиях.

«Насколько эта история искренняя и настоящая, покажет только время. Мы видим лишь красивый фасад, обложку роскошной жизни, а что происходит внутри процесса – знают лишь эти двое. Возможно, в скором времени мы будем свидетелями грандиозной свадьбы или громкого расставания. Остается только наблюдать», — резюмировала Анна.