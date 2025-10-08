«Взлет Филиппа начался с пиар-романа»: что на самом деле связывает Киркорова и Ольгу Бузову

«Буквально три месяца назад на концерте Димы Билана Ольга и Филипп целовались, подогревая слухи о неких отношениях, которые чуть ближе, чем дружеские. Мы все помним, что взлет Филиппа начался с пиар-романа с главной звездой того времени, что могло закрепить в его сознании, что в ситуации падения популярности всегда можно прибегнуть к данной уловке. Также это один из способов маскировки реальных отношений или для переключения внимания с неприятного скандала. У Филиппа были недавно проблемы со здоровьем, и публичная близость с Ольгой вполне хороший ход перекрыть обсуждение. Есть еще один важный бонус, который используют звезды при упоминании друг друга: обмен аудиториями. Ольга где-то в интервью упоминает Филиппа, потом Киркоров Бузову, следом они появляются вместе на каком-то мероприятии. Возможно, мы скоро увидим интересную коллаборацию двух артистов на сцене», — резюмировала Иневская.