«Вызывает опасения»: с какими трудностями могут столкнуться Гагарина и ее сын при совместной работе

Полина Гагарина заявила, что 16-летний сын Андрей Кислов теперь работает на нее. В личном блоге певица показала, как наследник трудится над новым треком для нее. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Владислав Чубаров заявил, что мать и сын могут столкнуться с трудностями в работе. В первую очередь, у подростка вероятны проблемы с сепарацией.

«Основной риск подобного союза заключается в том, что подросток может не пройти важный этап сепарации от матери. В идеале воспитание предполагает, что в определённый момент ребёнок отделяется от родителей и становится самостоятельным в своих решениях и выборах. Но если подросток продолжает зависеть от матери в финансовом плане и в вопросах целеполагания, то процесс отделения может и не произойти. Это способно помешать его личностному развитию. Он может долго идти по «прокатанной дороге» и только в какой-то момент осознать, что его истинные желания и стремления могут отличаться от того, что он делает», — высказался эксперт.

Также у Андрея могут быть трудности с субординацией.

«Вопрос субординации также вызывает опасения. Мама транслирует безусловную любовь к своему ребёнку, и это может сказаться на дисциплине в профессиональных отношениях. В корпоративной среде взаимодействие строится на условностях: ошибки могут повлечь за собой критику или санкции. Там нет безусловного принятия, как в отношениях матери и ребёнка. Если сын привык к тому, что мама всегда лояльна, он может не воспринять корпоративные правила всерьёз», — считает психолог.

Как избежать проблем при совместной работе?

Чтобы сохранить отношения, важно разделять рабочие и личные границы. На работе — профессиональные задачи, дома — личная поддержка, а не диктовка, как и что делать. Важно, чтобы сын, даже если ему всего шестнадцать, мог самостоятельно принимать решения вне рабочей сферы и не подчиняться матери в повседневной жизни.

«Полина производит впечатление сильной, гибкой личности, закалённой опытом шоу-бизнеса и личными испытаниями. В её силах, несмотря на трудности, грамотно разделять роли матери и начальницы. Возможно, правильным решением будет предоставить сыну самостоятельность в определённой сфере работы. Например, дать ему возможность отвечать за конкретный участок работы или делегировать часть задач через других сотрудников, что позволит избежать микроменеджмента. Таким образом её воля не будет пересекаться с самостоятельностью сына, и это может помочь выстроить здоровые отношения, где сын будет ответственным, а мать не станет подавлять его инициативу», — резюмировал эксперт.